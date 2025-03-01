Хочется, чтобы подарок маме на 8 марта или любимой бабушке был особенным.

Самый нежный и красивый праздник в году, 8 марта, это повод порадовать самых близких и дорогих людей - маму и бабушку (или двух бабушек). И подарки для них всегда выбирают с особым трепетом. Если вы еще не определились, что можно подарить маме на 8 марта (или бабушке), то надеемся, вам понравятся наши идеи.

Подарки на 8 марта маме

Мама - самый дорогой человек на земле, и ей всегда хочется подарить что-то особенное. Но что? Вот несколько вариантов на любой кошелек, что подарить маме на 8 марта.

Подарочный набор косметики

Конечно, наши мамы - они всегда молодые, но ни одна из них не откажется от новенького набора с разными "эликсирами молодости". Подобрать его нынче несложно - у каждого бренда есть своя вековая категория - 35+, 45+, 55+.

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Как альтернативу, вместо косметики по уходу за лицом можно рассмотреть уход за кожей рук и ног - в преддверии летнего сезона это будет очень актуально.

Именная чашка или чашка-хамелеон

Это то, что будет напоминать о вас маме каждый раз, когда она будет пить чай или кофе. Не ограничивайте свою фантазию - закажите кружку с собственным дизайном и красивой надписью, которую оценит именно ваша мама. Или рассмешите ее готовым дизайном по типу "Меня ничем не напугать - у меня есть дети".

Чашка-хамелеон еще и будет менять свой цвет под действием температуры.

Робот-пылесос

Если вы живете с родителями, то с таким подарком сразу убиваете двух зайцев - теперь вам не нужно будет пылесосить. И, возможно, пол тоже не придется мыть.

Сейчас на рынке есть множество моделей таких роботов - и для сухой, и для влажной уборки, но любой такой помощник маме нужен. И еще он однозначно понравится вашему коту.

Книга для записи рецептов

Это отличный подарок для мам, которые любят готовить и у которых рецепты записаны в тысячи тетрадок, но на поиск нужного порой уходит больше времени, чем на готовку.

Если у мамы будет одна большая книга рецептов - желательно формата А4 - то мама сможет собрать все свои торты-консервации в одном месте.

Массажная ванночка для ног

Еще один вариант, как порадовать маму, которая под вечер уже ног не чувствует. Такая гидромассажная ванночка поможет расслабиться и значительно улучшит самочувствие.

Есть много вариантов таких ванночек с различными функциями, но желательно перед такой покупкой все-таки проконсультироваться с физиотерапевтом или семейным врачом.

Подарки могут быть и другими - например, фитнес-часы, вафельница, духи, украшение ручной работы или коврик для раскатки теста. При выборе важно ориентироваться на интересы каждой мамы, тогда и подарок будет полезным.

Что подарить бабушке на 8 марта

Бабушка - это почти мама, только у нее кровных родственников больше. И если с мамиными подарками еще все более-менее понятно, то подарок на 8 марта для бабушки порой выбрать сложно. Ну и правда, не дарить же ей постоянно теплые носки?!

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Футляр для очков

Красивый футляр порадует бабушку, а если в придачу к нему еще и подарить цепочку для очков - цены такому подарку не будет.

Очки, как известно, имеют интересную особенность постоянно куда-то теряться. Поверьте, бабушки сильно устают, когда ищут их по нескольку раз на день. Теперь они будут в футлярчике, или, как вариант, на цепочке.

Плед

Весенним вечером бабушке точно захочется в него укутаться. Можно подарить плед из новозеландской или верблюжей шерсти - это будет вариант подороже, если подешевле - берите полушерстяной, за ним будет проще ухаживать.

Подберите лишь красивую расцветку или орнамент.

Электропростынь

Это из "семейства пледовых", но классом повыше. Незаменимая вещь, особенно когда в квартире нет индивидуального отопления. Включил простынь в сеть, лег - и чувствуешь себя белым человеком.

Много электричества такая простынь не тянет, не волнуйтесь, а бабушка будет рада.

Бабушкофон

Многие современные бабушки пользуются смартфонами, которые иногда у них не работают: то не звонят, то звонят не туда и т.д. Другое дело, когда под рукой есть бабушкафон - телефон с большими кнопками и отдельной кнопкой SOS.

И пусть он не такой модный, зато заряд держит долго и порой сеть ловит получше всяких новомодных гаджетов.

Таблетница

Возможно, это покажется банальным, но поверьте - это нужная вещь (и не только для бабушки). Пусть она, конечно, не пьет таблетки, а прячет в таблетницу витамины, но подарок этот точно оценит.

Сейчас есть как минитаблетницы, так и органайзеры для таблеток, которые рассчитаны на целую неделю - разных цветов и по дням. Удивительно полезное изобретение.

Кроме этого, бабушкам можно дарить красивые платки, например, из натурального шелка, тонометр (если у нее нет, но ужен), электрическую грелку для ног, декоративную подушку и духи. Да, дарите бабушкам духи - не забывайте, что они женщины, но с приставкой "супер". И, конечно, не забудьте цветы - их на 8 марта дарить обязательно.

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