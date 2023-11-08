Какой завтра праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

9 ноября по новому церковному календарю вспоминают преподобную Матрону Константинопольскую, а также чтут память иконы Божией Матери "Скоропослушница". В народном календаре - Матрена. О традициях и запретах дня, а также кого почитают по старому стилю - рассказываем в материале.

9 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

9 ноября (22 ноября по старому стилю) - день памяти святой Матроны Константинопольской, жившей в V веке.

Матрона Константинопольская жила в Малой Азии. Она была родом из благочестивой семьи, рано вышла замуж за состоятельного человека и родила дочь. Супруг Матроны занимался делами, Матрона посещала храм и проводила время проводила в молитвах. Так она приобщилась к постам и богоугодной жизни, но ее мужу это не понравилось. Поэтому женщина после долгих раздумий решила уйти в монастырь. Дочь отдала на воспитание знакомой, и, чтобы супруг ее не нашел, под видом евнуха Вавилы отправилась в мужской монастырь.

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Увы, вскоре игумен раскрыл ее тайну (заметили, что у Матроны проколоты мочки ушей и игумену приснился сон, что Вавила - женщина), и он рекомендовал ее в женскую обитель в соседнем городе. Но муж ее там нашел и поэтому монахине пришлось бежать: сначала в Иерусалим, затем - на гору Синай и оттуда - в Берит. Здесь Матрона основала женский монастырь и управлял им до смерти мужа. После она вернулась в Константинополь и там основала еще один монастырь. В нем и прожила до самой смерти, а умерла в возрасте 100 лет.

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9 ноября по новому церковному календарю почитают память чудотворной иконы Божией Матери "Скоропослушница", которая находится на горе Афон, в монастыре Дохиар.

В писаниях сказано, что икона появилась в X веке. Известна история удивительного исцеления одно из монахов благодаря иконе. В 1664 году мимо иконы ночью с зажженной лучиной проходил трапезарь Нил. Вдруг он услышал голос, который просил не ходить мимо и не коптить икону. Нил подумал, что это шутки братии и пренебрег знамением. И вскоре ослеп. Перед иконой Божией Матери трапезарь раскаялся и исцелился. Тот же голос велел передать, что образ этот будет именоваться "Скоропослушницею", так как будет являть скорую милость и исполнение прошений тем, кто к ней обращается.

Праздник 9 ноября по старому стилю - день памяти преподобного Нестора Летописца Печерского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 27 октября.

Приметы на 9 ноября

По приметам дня судят, какими будут погода в ближайшее время и будущая весна:

выпал туман утром - еще будет тепло;

ветки покрылись инеем - через 2-3 дня будет мороз;

снег лежит на влажной земле - к ранней и теплой весне.

В народном календаре 9 ноября - праздник Матрена, Матренин день. По обычаю в этот день уже доставали и надевали зимние вещи, но в наше время погода может быть другой.

Что нельзя делать 9 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться, ссориться, сквернословить;

таить обиду на близких;

отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют в этот день планировать важные встречи - может все пойти наперекосяк, а также стричь волосы - чтобы не укоротить здоровье. Также в этот день старались меньше говорить и больше времени уделять раздумьям.

Что можно делать 9 ноября

Святой Матроне молятся о здоровье детей и о пропавших близких, в том числе и о тех, кто попал в кораблекрушение. У иконы "Скоропослушница" просят избавить от бед и болезней, в частности от слепоты, глухоты, хромоты. К святыне обращаются в любых сложных жизненных ситуациях, известно, что молитвой "Скоропослушнице" спасались от плена и выживали при кораблекрушениях.

В этот день принято мириться и прощать друг другу все обиды. В старину в это время перебирали зимние вещи - ненужные отдавали тому, кто в них более нуждается.

9 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Константин, Дмитрий, Алексей, Илья, Тимофей, Виктор, Иосиф, Антон, Иван, Порфирий.

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