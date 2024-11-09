Народный праздник 9 ноября известен под названиями Матрона Зимняя, Нестор-Летописец, Зарок на Параскеву.

Наши предки 9 ноября занимались рукоделием и жертвовали вещи нищим. В этот день нельзя много болтать и давать ложные обещания. Узнайте, какой сегодня праздник в Украине отмечается и какие ещё есть запреты.

Что отмечают 9 ноября - праздник в Украине

По новому церковному календарю верующие вспоминают преподобную Матрону Константинопольскую, Онисифора Киево-Печерского и мученика Александра Солунского. По старому стилю сегодня чтят монаха и писателя Нестора Летописца. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 9 ноября отмечают христиане.

На официальном уровне сегодня отмечается Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

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Наши предки в этот день очень ответственно относились к словам. По давним приметам сказанные сегодня клятвы и обещания обязательно нужно выполнить, причем как можно скорее. Если так сделать, то человеку будет везти во всех делах. Но если не сдержать слово, то обрушатся беды.

Женщины 9 ноября занимались рукоделием - вышивали, вязали и ткали полотна. Работу старались закончить молча. Верили, что если не сказать ни слова, то изделие получится удачным.

Праздник сегодня считается удачным для творческих людей и артистов (певцов, актёров и т.п.).

Сегодня стоит заняться благотворительностью и отдать нуждающимся ненужные вещи. Добрые дела обязательно вернутся бумерангом.

Кто родился 9 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня имеют нестандартное мышление и творческие наклонности. У них непростой характер, что не мешает иметь много друзей. Рожденные 9 ноября люди вспыльчивые и упрямые, но добрые по натуре.

Что нельзя делать 9 ноября

Будьте очень осторожны в том, что говорите. Не стоит давать обещания, которые не сможете выполнить, загадывать желания вслух, ссориться и сквернословить, рассказывать свои секреты. Любое сказанное слово будет иметь большие последствия.

Неудачный день для стрижки и маникюра.

В праздник 9 ноября нельзя рисковать и заниматься делами с непредсказуемыми последствиями. Удача будет не на вашей стороне.

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