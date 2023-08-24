Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

25 августа в церкви почитают мучеников Аникиту и Фотия. В народном календаре - Фотя Поветенный. Рассказываем о святых, традициях дня и что нельзя делать на церковный праздник.

25 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Аникита и Фотий жили в III-IV веках в Никомидии во времена правления императора Диоклектиана. Аникита был военным чиновником, но тем не менее не поддерживал политику императора. Увидев, что на городской площади установили орудие для пыток - для устрашения людей - Аникита выступил против и навлек на себя императорский гнев. Аникиту стали пытать, а после бросили к диким зверям, которые не тронули святого. После молитвы Аникиты случилось землетрясение и рухнул языческий храм Геркулеса, который похоронил под собой немало язычников.

Аникиту стали пытать огнем, но пламя не причинило ему вреда, пытались колесовать - все было безуспешно. Мучители пошли на крайние меры и бросили святого в кипящее олово, но оно тут же остыло. Племянник Аникиты, Фотий, наблюдал за этим и в какой-то момент крикнул, что языческие боги – не боги. Фотия вместе с Аникитой бросили в темницу, а затем вместе с другими христианами сожгли в печи. Огонь не тронул тела мучеников, многие язычники после этого уверовали в Христа.

Видео дня

Святых почитают 25 августа по нынешнему календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 12 августа.

Народные приметы на 25 августа

Приметы дня говорят о том, какой будет погода, а также урожай озимых:

росы много - в ближайшую неделю будет ясно;

погода пасмурная - к короткому бабьему лету;

туман стоит над лесом - будет дождь;

если в этот день иней и первые заморозки - будет богатый урожай озимых, лука и чеснока.

В народе 25 августа - праздник Фотия, Фотя Поветенный. В старину люди в этот день убирали повети - помещения для хранения корма, сена, дров и огородного инвентаря, осюда и название праздника.

25 августа - что сегодня нельзя делать

Запреты этого дня следующие:

нельзя ссориться и спорить на повышенных тонах - негатив вернется в 10-кратном размере;

не следует отказывать в помощи;

запрещено устраивать шумные вечеринки с алкоголем;

не рекомендуют свататься в этот день - девушка может отказать или возникнут проблемы во время свадебных хлопотов.

Главный запрет - считается, что в этот день нельзя проходить мимо церкви, особенно незамужним девушкам, иначе еще долго не выйдут замуж. Следует обязательно зайти в храм, хотя бы ненадолго, поставить свечу и помолиться - чтобы жить в здоровье и мире.

Продолжается Успенский пост - в этот день запрещена скоромная пища, в том числе и горячая еда с растительным маслом, положено сухоядение.

Что можно делать 25 августа

Целителей Аникиту и Фотия молят о скором выздоровлении, укреплении здоровья родных.

С этого дня начинали сеять озимые. Можно делать уборку в кладовке, на балконе, а также собирать облепиху и заготавливать ее на зиму.

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