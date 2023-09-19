Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

20 сентября по новому церковному календарю вспоминают благоверного князя Михаила Черниговскогo и его боярина Феодора, а также великомучеников Евстафия Плакиду, его жену и детей. Кого почитают в этот день по старому церковному календарю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - в материале.

20 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

20 сентября (3 октября по юлианскому календарю) - день памяти мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора. Князь Михаил Черниговский занимал киевский престол в XIII веке. Осенью 1240 года к городу подступили монголы и Киеву нужна была помощь для отпора. Князь попытался взять в союзники Венгрию, Польшу и Германию, но, к сожалению, не удалось, и Киев взяло войско Батыя. После этого на Русь прибыли послы хана, чтобы обложить ее данью. Кроме этого, на княжение Киевом нужно было получить разрешение хана - ярлык. Поэтому князь Михаил с боярином Федором отправились в Орду, но по приезду были казнены.

Существует несколько версий того, по какой причине это произошло, одна из них - от князя и боярина потребовали пройти через очищающий огонь и поклониться солнцу, прежде чем явится перед Батыем, но православные отказались.

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Святой великомученик Евстафий Плакида жил в I веке и служил военачальником у римских императоров Тита и Траяна. До своего крещения Евстафий носил имя Плакида, а знали его как милосердного и щедрого человека.

Однажды на охоте, в погоне за оленем, он стал свидетелем чуда: между рогами уставшего животного крест с распятием Господа. По возвращению домой Плакида крестился вместе со всей семьей.

Дальнейшая судьба Евстафия была не очень благосклонна к нему: он потерял свое имущество, а в странствиях - жену и детей. Военачальник стал простым крестьянином и так прожил 15 лет. Но все эти годы провел в молитве и смирении. Тем временем император Траян начал новую войну и вспомнил о своем полководце. Евстафия отправили в дальний поход, в двух солдатах он узнал своих сыновей, а в одном из селений нашел жену, похищенную ранее.

Когда военачальник с победой вернулся в Рим, то император закатил празднество с жертвоприношением. Полководец отказался идти на поклон к языческим богам, заявив, что исповедует веру в Христа. Евстафия разжаловали, а позже он и его семья погибли мученической смертью.

Церковный праздник 20 сентября по старому стилю - Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы и день памяти святого Луки Каппадокийского.

Приметы на 20 сентября

По приметам дня ориентируются, какими будут погода в дальнейшем, а также зима:

на луке много шелухи - зима будет морозной;

опята появились - лето закончилось.

вишня еще не сбросила листья - зима будет теплой и влажной;

белые облака - к ненастью;

шишки на елках растут низко - скоро будут морозы, а если высоко - то морозным будет только конец зимы.

В народном календаре 20 сентября - праздник Астафий Ветряк. В этот день по ветру предсказывали погоду: северный ветер - к стуже, южный - к потеплению, западный - к осадкам, а восточный - к теплой и солнечной погоде.

Что нельзя делать 20 сентября

Что сегодня нельзя делать:

выяснять отношения, затевать ссоры;

пересчитывать мелкие деньги в кошелке - иначе большие перестанут водиться;

покупать новые вещи, белье, посуду - они могут быстро прийти в негодность;

возвращать чужую посуду или утварь пустой - в вашей посуде будет так же пусто.

По народному поверью, в этот день нужно после мытья рук обязательно вытереть их насухо, а не стряхивать воду - иначе можно наплодить чертей. Этот запрет связан с давней легендой, по которой нечистый попросил у Бога войско себе, а Господь посоветовал ему намочить руки и стряхнуть - сколько брызг, столько и помощников у того будет.

Что можно делать 20 сентября

У святого Михаила просят исцеления от недугов и защиты от врагов. Святой Евстафий считается покровителем охотников, воинов, лесников, ему молятся о помощи в военных делах, хорошем урожае, сохранении семьи.

В этот день нужно вынести и проветрить на улице одеяла, подушки, постельное белье и одежду - чтобы ветер "выдул" все болезни и проблемы. Также хорошо помыть окна, в старину в раствор для мытья даже добавляли святую воду, чтобы в дом не проникла нечисть.

20 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Федор, Александр, Олег, Михаил, Иван, Василий, Татьяна, Иларион.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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