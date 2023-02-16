Что можно и нельзя делать на православный праздник 16 февраля.

На следующий день после Сретения отдают дань уважения святым, которые стали участниками библейских событий. 16 февраля православная церковь чтит память праведных святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

В этот день и природа, и люди начинают готовиться к весне, поэтому народный праздник 16 февраля 2023 так и называется - Починки.

Православный праздник 16 февраля - Симеон Богоприимец и Анна Пророчица

Святой Симеон считался одним из Божиих избранников. Он жил за 2,5 столетия до Рождества Христова. История гласит, что однажды египетский царь Птолемей II Филадельф собрал 72 ученых мужа, чтобы они перевели священные писания на греческий язык. Среди них был и Симеон. Во время работы над книгой пророка Исаии святой наткнулся на фразу: "Дева во чреве приимит и родит Сына". Симеон решил, что слово "Дева" указано ошибочно и вместо него должно быть написано "Жена". Но как только он собрался исправить неточность, ему явился Ангел и остановил его. Ангел сказал, что Симеон будет жить до тех пор, пока сам не убедится, что это пророчество сбылось. По преданию, Симеон прожил около 360 лет.

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Встреча Симеона с маленьким Иисусом произошла на сороковой день после Рождества Христова - когда Дева Мария и Иосиф принесли Его в храм. В тот день старец Симеон тоже пришел в храм, взял младенца и сказал: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех".

В тот день в храме также находилась 84-летняя благочестивая вдова - Анна-пророчица. До этого дня она долгие годы молилась и постилась, а когда увидела ребенка, то узнала в нем Спасителя. Анна поклонилась Богородице и Иисусу, а позже стала проповедовать, что на землю пришел Мессия.

Приметы 16 февраля

16 февраля природа уже готовится к весне, а по приметам можно было определить, какой она будет:

если сегодня воробьи чирикают громко, то весна будет очень ранняя;

если 16 февраля снег идет, значит, лето будет дождливым и холодным.

Что сегодня нельзя делать

16 февраля нельзя брать деньги в долг и надевать черные вещи. Запрещается спорить и выяснять отношения с близкими - домовой может разозлиться. Также сегодня ни в коем случае нельзя лениться - могут забрать темные силы. В доме не нужно делать перестановку, иначе не будет покоя.

Что можно делать 16 февраля

В этот день нужно молиться Симеону и Анне, чтобы они даровали здоровье новорожденному ребенку. 16 февраля крестьяне делали почин, то есть начинали подготовку к весне: считается, чем раньше начать приготовления к новому сезону, тем больше можно успеть сделать. В этот день мужчины чинили сельскохозяйственный инвентарь, а женщины перебирали вещи, наводили порядок в погребах, на чердаке. Всю работу нужно было выполнить хорошо - согласно поверью, домовой все проверяет.

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