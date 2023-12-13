14 декабря по новому церковному календарю вспоминают четырех великомучеников - Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. В народном календаре - Филимонов день.О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 14 декабря по старому стилю - рассказываем в материале.
- 14 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- О чем говорят приметы на 14 декабря
- Что нельзя делать 14 декабря
- Что можно делать 14 декабря
- 14 декабря - именины сегодня
14 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
14 декабря (27 декабря по старому стилю) - день памяти великомучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, пострадавших за христианскую веру.
Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих жили в III веке в Египте. Это были времена гонений на христиан, поэтому христианскую веру часто исповедовали тайно. Как-то Аполлоний, который тайно принял крещение, хотел уговорить Филимона надеть его одежду и принести жертву языческим богам. Тогда Филимон признался, что тоже исповедует веру в Христа. Аполлонию стало стыдно и он открыто стал говорить о своей вере. Вместе с Филлимоном их арестовали и долго пытали, а потом казнили. Неожиданно для всех их мучитель, Ариан, и его подчиненный Фетиох, также приняли крещение - и были за это казнены.
Праздник 14 декабря по старому стилю - день памяти святого Наума, одного из 12 малых пророков. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 1 декабря.
О чем говорят приметы на 14 декабря
По приметам этого дня судят о том, какой будет погода в ближайшее время, весной и летом:
- если снег идет хлопьями - быть ненастью;
- иней на деревьях - летом будет много росы;
- собаки воют - к снегопаду;
ветер северный - весна будет поздней и холодной;
облака идут против ветра - весна будет ранней и теплой.
В народном календаре 14 декабря - праздник Филимон, Филимонов день. В это время обычно дни становятся еще короче, а ночи - еще длиннее, в старину считали, что на землю выбирается всякая нечисть, и сам Филимонов день - один из самых опасных.
Что нельзя делать 14 декабря
В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:
- употреблять алкоголь;
- сквернословить, ругаться и спорить, особенно с родственниками;
- есть мясные и молочные продукты и нарушать другие правила поста;
- отказывать в помощи.
По народным приметам нельзя выходить из дома неумытым - можно заболеть, а также оставлять детей без присмотра, чтобы их не напугала нечистая. Не следует начинать новые дела - они будут неудачными.
Что можно делать 14 декабря
У святых Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха просят укрепить в вере и дать сил вынести жизненные невзгоды, молятся о здоровье и душевном спокойствии.
Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу с постным маслом. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.
В народе Филимонов день, как уже говорилось, считается одним из самых опасных в году - в старину верили, что в это время повсюду гуляет нечисть и остерегались встречи с ней. Чтобы отпугнуть нечистую силу, нужно обязательно умыться с утра - считается, что нечисть боится воды, а также сделать уборку в доме - туда, где царит порядок, зло не проникнет.
14 декабря - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Марк, Митрофан, Александр, Иван, Евгений, Михаил, Екатерина, Алексей, Григорий, Порфирий.