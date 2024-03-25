25 декабря поздравьте с Благовещением близких верующих.

25 декабря по новому стилю отмечается Благовещение 2024. В этот день верующие отмечают событие из Библии, когда Мария узнала от ангела, что станет матерью Сына Божьего. Сразу после этого она забеременнела, а через 9 месяцев родила Иисуса.

На Благовещение, по поверьям, нельзя работать. И даже птица в этот великий праздник гнездо не вьет. У украинцев принято освящать соль в церкви. Благовещенскую соль тратят очень экономно - считается, что она помогает больным исцелиться. А если посолить ею свадебный каравай и дать молодым, то пара всегда будет вместе.

Мы собрали красивые открытки и поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы, которые точно понравятся близким верующим.

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Поздравления с Благовещением 2024 в стихах и в прозе

Пусть Благовещенье подарит

Тепло, любовь и доброту,

Улыбок радостных добавит,

Исполнит давнюю мечту!

А Богородица Святая

Во всех делах пускай хранит,

Надеждой тихо согревает

И на успехи вдохновит!

***

Благая весть случилась лишь однажды,

Немногим более двух тысяч лет назад.

Об этом должен знать, конечно, каждый

И, как положено, сей праздник почитать.

Вас с Благовещением я поздравляю.

И к Богородице в молитве Пресвятой

От всей души я мира вам желаю,

Пускай гармония и лад придут домой.

***

С Благовещеньем сегодня!

Это важный, светлый день.

Пусть придут благие вести,

А плохие уйдут в тень.

Посетит пусть дом ваш ангел,

Чтоб укрыть от всех невзгод.

Осеняет пусть защитой

И хранит покой Господь.

***

В Благовещение желаю

Быть счастливыми душой!

Пресвятая Богородица

Пусть дарит вам покой.

Чтобы радостью и светом

Переполнен был ваш дом,

Чтобы вера и надежда

Стала крепким вам щитом!

***

С Благовещением сердечно

Поздравляю я тебя!

Пусть зажгутся счастья свечи,

Будет Божья благодать.

Мира и душе, и дому,

И здоровья всей семье.

Покровительства Марии,

Светлой радости везде!

***

К нам пришло Благовещание,

Дайте ж сердцу обещание

Быть здоровым, не грустить,

Ещё много лет прожить!

Ангел пусть вас бережёт,

Сердце каждый день поёт.

Счастья, мира и добра,

Чтоб чиста была душа!

***

Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

***

Поздравляю с Благовещением и желаю в этот светлый праздник чистых помыслов, добрых гостей в доме и больше радостных новостей. Пусть Пресвятая Богородица помогает в любом деле, оберегает и спасает. Счастья, любви и веры!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы. Всем сердцем желаю мирной и счастливой жизни с верой в Бога и надеждой на самое лучшее. Пусть в твои двери стучатся только добрые вести, пусть твоя семья не знает обид и зла. Желаю любви, терпения, здоровья и душевного покоя

***

Пусть Пресвятая Богородица одарит вас любовью, радостной, долгожданной весточкой и будет покровительницей вашего счастья!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы - светлым и чистым православным праздником. Пусть в ваших душах поселится мир, покой и благоденствие. Дорожите близкими вам людьми. Будьте счастливы и любимы!

Открытки и картинки с Благовещением 2024

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