25 декабря по новому стилю отмечается Благовещение 2024. В этот день верующие отмечают событие из Библии, когда Мария узнала от ангела, что станет матерью Сына Божьего. Сразу после этого она забеременнела, а через 9 месяцев родила Иисуса.
На Благовещение, по поверьям, нельзя работать. И даже птица в этот великий праздник гнездо не вьет. У украинцев принято освящать соль в церкви. Благовещенскую соль тратят очень экономно - считается, что она помогает больным исцелиться. А если посолить ею свадебный каравай и дать молодым, то пара всегда будет вместе.
Мы собрали красивые открытки и поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы, которые точно понравятся близким верующим.
Поздравления с Благовещением 2024 в стихах и в прозе
Пусть Благовещенье подарит
Тепло, любовь и доброту,
Улыбок радостных добавит,
Исполнит давнюю мечту!
А Богородица Святая
Во всех делах пускай хранит,
Надеждой тихо согревает
И на успехи вдохновит!
***
Благая весть случилась лишь однажды,
Немногим более двух тысяч лет назад.
Об этом должен знать, конечно, каждый
И, как положено, сей праздник почитать.
Вас с Благовещением я поздравляю.
И к Богородице в молитве Пресвятой
От всей души я мира вам желаю,
Пускай гармония и лад придут домой.
***
С Благовещеньем сегодня!
Это важный, светлый день.
Пусть придут благие вести,
А плохие уйдут в тень.
Посетит пусть дом ваш ангел,
Чтоб укрыть от всех невзгод.
Осеняет пусть защитой
И хранит покой Господь.
***
В Благовещение желаю
Быть счастливыми душой!
Пресвятая Богородица
Пусть дарит вам покой.
Чтобы радостью и светом
Переполнен был ваш дом,
Чтобы вера и надежда
Стала крепким вам щитом!
***
С Благовещением сердечно
Поздравляю я тебя!
Пусть зажгутся счастья свечи,
Будет Божья благодать.
Мира и душе, и дому,
И здоровья всей семье.
Покровительства Марии,
Светлой радости везде!
***
К нам пришло Благовещание,
Дайте ж сердцу обещание
Быть здоровым, не грустить,
Ещё много лет прожить!
Ангел пусть вас бережёт,
Сердце каждый день поёт.
Счастья, мира и добра,
Чтоб чиста была душа!
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Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.
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Поздравляю с Благовещением и желаю в этот светлый праздник чистых помыслов, добрых гостей в доме и больше радостных новостей. Пусть Пресвятая Богородица помогает в любом деле, оберегает и спасает. Счастья, любви и веры!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы. Всем сердцем желаю мирной и счастливой жизни с верой в Бога и надеждой на самое лучшее. Пусть в твои двери стучатся только добрые вести, пусть твоя семья не знает обид и зла. Желаю любви, терпения, здоровья и душевного покоя
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Пусть Пресвятая Богородица одарит вас любовью, радостной, долгожданной весточкой и будет покровительницей вашего счастья!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы - светлым и чистым православным праздником. Пусть в ваших душах поселится мир, покой и благоденствие. Дорожите близкими вам людьми. Будьте счастливы и любимы!