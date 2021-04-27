Яичный белок является обязательным ингредиентом популярного рецепта глазури.

Украинцы с нетерпением ожидают светлой Христовой Пасхи, чтобы отметить праздник за богатым столом и выпечь вкусные пасхи. Праздничные пасхи обязательно украшаются глазурью и кондитерской посыпкой. Самый популярный рецепт помадки - из яичного белка и сахарной пудры. Чтобы сделать правильную глазурь, понадобится небольшая сноровка.

Белок для пасхи

Сырой белок яйца - 1 шт.

Пудра сахарная - 200-230 г.

Сок лимонный - 2 ч. л.

Яичный белок влить в миску и взбить вилкой. Всыпать треть сахарной пудры и добавить лимонный сок. Тщательно размешать массу, пока пудра не растворится. Далее частями всыпать остальную пудру и перемешивать венчиком до однородного состояния. Быстро наносить глазурь на пасхи, иначе она затвердеет. 1. Размешать белок. 2. Добавить часть пудры и лимонный сок. 3. Вмешивать остальную пудру. 4. Замесить глазурь.

Украшения для пасхи из меренги с белком

Белок - 1 шт.

Сахар - 100 г.

Вода - 30 г.

В сотейнике или кастрюле смешать сахар и воду, довести сироп до кипения. Варить 3 минуты после закипания. Белок взбить миксером до белой пены. Тонкой струйкой вливать сироп во взбитый белок. Взбивать на максимальной скорости до вязкой массы. Нанести меренгу на верхушку пасхи.

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Автор: Екатерина Пулатова