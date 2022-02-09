В этот день во всем мире отмечается Международный день стоматолога.

Этот праздник приурочен к дню памяти святой Аполлонии - христианки, которая пострадала за свою веру. Православные обращаются к мученице, если у них болят зубы. Говорят, что исцеление происходит практически моментально. УНИАН расскажет, как в День стоматолога 2022 поздравить своего дантиста.

Напомним, что 25 июля отмечается День зубного техника.

Международный день стоматолога - интересные факты о профессии

Стоматология считается одной из древнейших отраслей медицины. Археологами была обнаружена первая бормашина, которая использовалась еще 9 тысяч лет назад. Исследователи заметили, что на останках зубов людей, живших в то время, присутствуют отверстия идеального диаметра. В некоторых случаях просверлены были даже коренные зубы, причем, с внутренней стороны челюсти.

В XI веке появились первые трактаты о заболеваниях полости рта, рекомендации по уходу за зубами и сведения о прорезывании зубов. В XVI веке - первые хирургические инструменты для удаления зубов. Основоположником стоматологии, как профессии, стал Пьер Фошар. Он опубликовал свой труд - руководство по лечению зубов. Но настоящий прорыв случился в XIX веке, когда появилась первая бормашина и зубоврачебное кресло. Тогда же мир стал готовить первых дантистов.

Читайте также9 февраля: народный праздник, приметы погоды и главные запреты дняБлагодаря развитию технологий сейчас стоматология решает огромное количество проблем с зубами, а процедуры по уходу за ними становятся все менее и менее болезненными. Праздник 9 февраля - отличный повод поздравить своего дантиста и поблагодарить его за вашу красивую улыбку.

С Днем стоматолога 2022 - поздравления и открытки

Король зубов и бог коронок,

Конечно, доктор — стоматолог!

Людских улыбок повелитель

И зубной боли укротитель!

Пусть будет легкою рука,

Что ставит пломбы на века,

Пусть кариес тебя боится,

С международным днем дантиста!

Поздравляю с профессиональным праздником укротителя кариеса и повелителя пломб! Желаю успехов, инновационных методов работы, благодарных и белоснежных улыбок пациентов. Пускай работа приносит удовольствие — от деятельности, дохода и коллектива!

***

Быть стоматологом не просто,

Всегда у вас работы много!

Частенько вас боятся взрослые,

Но знают: доктор Вы от Бога!

Добра желаю вам в ваш праздник,

Улыбок, радостных моментов,

Простого, искреннего счастья

И самых лучших пациентов!

Поздравляю с Международным днем стоматолога! Желаю, чтобы твое мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть тебя везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Желаю терпения, выдержки и отменного здоровья!

***

Стоматологи, сегодня

Принимайте поздравления!

Дарит пусть работа радость,

Позитив и вдохновение.

Как и прежде, всем дарите

Красоту улыбок ярких,

Благодарность пациентов

Будет вам пускай подарком.

В праздник ваш желаю счастья,

Сил, здоровья и терпения,

Пусть работа вдохновляет

На победы и свершения.

Дорогие наши создатели красивых и счастливых улыбок, наши чудо-врачи — стоматологи! Хочется поздравить вас с вашим профессиональным днем и пожелать вам крепкого здоровья, моральных и физических сил, терпения, удачи и профессионализма. Чтобы ваши клиенты вас любили, ценили, доверяли и уважали, и нисколько не боялись.

***

Стоматолог — всё для нас!

Много зубиков он спас.

Пусть всегда ваша работа

Будет радостью для вас.

Креативных вам идей,

Солнечных, успешных дней,

Чтобы ваши пациенты

Улыбались до ушей!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, дорогие и уважаемые врачи-стоматологи! Спасибо вам за благородную и важную работу — дарить миру красивые, сияющие улыбки людей! Пусть ваша жизнь будет всегда наполнена позитивом, благодарностью клиентов. Здоровья вам и удачи, мира и благополучия!

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