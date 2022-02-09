Этот праздник приурочен к дню памяти святой Аполлонии - христианки, которая пострадала за свою веру. Православные обращаются к мученице, если у них болят зубы. Говорят, что исцеление происходит практически моментально. УНИАН расскажет, как в День стоматолога 2022 поздравить своего дантиста.
Напомним, что 25 июля отмечается День зубного техника.
Международный день стоматолога - интересные факты о профессии
Стоматология считается одной из древнейших отраслей медицины. Археологами была обнаружена первая бормашина, которая использовалась еще 9 тысяч лет назад. Исследователи заметили, что на останках зубов людей, живших в то время, присутствуют отверстия идеального диаметра. В некоторых случаях просверлены были даже коренные зубы, причем, с внутренней стороны челюсти.
В XI веке появились первые трактаты о заболеваниях полости рта, рекомендации по уходу за зубами и сведения о прорезывании зубов. В XVI веке - первые хирургические инструменты для удаления зубов. Основоположником стоматологии, как профессии, стал Пьер Фошар. Он опубликовал свой труд - руководство по лечению зубов. Но настоящий прорыв случился в XIX веке, когда появилась первая бормашина и зубоврачебное кресло. Тогда же мир стал готовить первых дантистов.
Читайте также9 февраля: народный праздник, приметы погоды и главные запреты дняБлагодаря развитию технологий сейчас стоматология решает огромное количество проблем с зубами, а процедуры по уходу за ними становятся все менее и менее болезненными. Праздник 9 февраля - отличный повод поздравить своего дантиста и поблагодарить его за вашу красивую улыбку.
С Днем стоматолога 2022 - поздравления и открытки
Король зубов и бог коронок,
Конечно, доктор — стоматолог!
Людских улыбок повелитель
И зубной боли укротитель!
Пусть будет легкою рука,
Что ставит пломбы на века,
Пусть кариес тебя боится,
С международным днем дантиста!
Поздравляю с профессиональным праздником укротителя кариеса и повелителя пломб! Желаю успехов, инновационных методов работы, благодарных и белоснежных улыбок пациентов. Пускай работа приносит удовольствие — от деятельности, дохода и коллектива!
***
Быть стоматологом не просто,
Всегда у вас работы много!
Частенько вас боятся взрослые,
Но знают: доктор Вы от Бога!
Добра желаю вам в ваш праздник,
Улыбок, радостных моментов,
Простого, искреннего счастья
И самых лучших пациентов!
Поздравляю с Международным днем стоматолога! Желаю, чтобы твое мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть тебя везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Желаю терпения, выдержки и отменного здоровья!
***
Стоматологи, сегодня
Принимайте поздравления!
Дарит пусть работа радость,
Позитив и вдохновение.
Как и прежде, всем дарите
Красоту улыбок ярких,
Благодарность пациентов
Будет вам пускай подарком.
В праздник ваш желаю счастья,
Сил, здоровья и терпения,
Пусть работа вдохновляет
На победы и свершения.
Дорогие наши создатели красивых и счастливых улыбок, наши чудо-врачи — стоматологи! Хочется поздравить вас с вашим профессиональным днем и пожелать вам крепкого здоровья, моральных и физических сил, терпения, удачи и профессионализма. Чтобы ваши клиенты вас любили, ценили, доверяли и уважали, и нисколько не боялись.
***
Стоматолог — всё для нас!
Много зубиков он спас.
Пусть всегда ваша работа
Будет радостью для вас.
Креативных вам идей,
Солнечных, успешных дней,
Чтобы ваши пациенты
Улыбались до ушей!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, дорогие и уважаемые врачи-стоматологи! Спасибо вам за благородную и важную работу — дарить миру красивые, сияющие улыбки людей! Пусть ваша жизнь будет всегда наполнена позитивом, благодарностью клиентов. Здоровья вам и удачи, мира и благополучия!