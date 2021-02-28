Международный женский день вызывает много дискуссий в обществе.

Ежегодно в марте украинцы отмечают не только долгожданное наступление весны, но и Международный женский день. Этот официальный праздник является выходным днем в нескольких странах мира, в том числе и в Украине. В обществе уже пару лет идут дискуссии о празднике 8 марта - стоит ли делать этот день выходным. Многие люди выступают против "гендерных" праздников или предлагают отмечать их неофициально.

Будет ли 8 марта выходным в 2021 году

Несмотря на множество споров об этом празднике, дальше разговоров предложения отменить выходной день не зашли. Пока что неизвестно, как сложится судьба праздника в будущем. Но в этом году Международный женский день подарит нам единственный дополнительный выходной в марте. Праздник выпадает на понедельник, поэтому отдыхать мы будем три дня подряд - 6, 7 и 8 марта.

И хотя других дополнительных выходных в марте не предвидится, этот месяц полон церковных праздников. С 8 по 14 марта отмечается Масленица, 14 марта мы встретим Прощеное воскресенье, а 15 марта начинается Великий пост. Также в ночь с 29 на 30 марта украинцы переводят часы на летнее время.

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Автор: Екатерина Пулатова