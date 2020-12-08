8 декабря – 342-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 23 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 8 декабря 2020

В этот день мир отмечает День художника, День путешественника во времени, День орнаментальной музыки.

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Памятные даты 8 декабря, годовщины и события

8 декабря 1863 года свыше 2000 человек погибли при пожаре в чилийской церкви Ла-Кампана.

8 декабря 1955 года парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг этой организации, впоследствии перешедший по наследству Евросоюзу. В конкурсе на лучший проект знамени участвовали сотни художников. Победил чиновник из аппарата Совета Европы Арсен Хейтц, который и предложил вариант - звезды на голубом. В официальном пояснении к решению комитета министров Европейского совета от 9 декабря 1955 года по принятию флага говорилось следующее: «На фоне голубого неба западного мира звезды символизируют народы Европы в кругу, знак единства. Число звезд неизменно, определяется равным двенадцати. Это число символизирует совершенство и полноту… Как двенадцать знаков зодиака представляют всю вселенную, так двенадцать золотых звезд стоят за все народы Европы, и за те, что еще не могут участвовать в построении Европы в единстве и мире».

В 1963 году произошла катастрофа Boeing 707 в Элктоне из-за попадания молнии. Погиб 81 человек. Этот удар молнии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый смертоносный.

8 декабря 1980 года Джон Леннон был убит в Нью-Йорке психически неуравновешенным фанатом Марком Чепменом. В день смерти Леннон дал свое последнее интервью американским журналистам. В 22 часа 50 минут, когда Джон вместе с женой Йоко Оно, возвратившись из студии звукозаписи Hit Factory, входили под арку своего дома, Чепмен сделал пять выстрелов ему в спину. Привратник вызвал полицейских, которые на своей машине доставили Леннона в госпиталь Рузвельта. Однако все попытки врачей спасти легендарного артиста были тщетны. В 23 часа 15 минут Джон Леннон скончался из-за большой потери крови. Он был кремирован в Нью-Йорке, прах Леннона был передан Йоко Оно. Его убийца Марк Чепмен за свое преступление отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима «Аттика», около города Буффало (Нью-Йорк). Уже десять раз он подавал прошение о досрочном освобождении (последний раз в августе 2018 года). Однако каждый раз эти прошения отклонялись. Йоко Оно еще в 2000 году послала письмо в «Департамент по освобождению» штата Нью-Йорк, в котором призывала не освобождать Чепмена досрочно. В последующие годы она еще не раз заявляла, что не будет чувствовать себя в безопасности, если Чепмен будет освобожден. О Марке Чепмене и его последних днях перед убийством Джона Леннона сняты фильмы «Убийство Джона Леннона» и «Глава 27».

В 1991 году в Беловежской Пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР. В документе говорилось, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование», статья 1-я гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств». На сегодня СНГ фактически существует на бумаге.

В 2005 году закончилось использование паровозной тяги в Китае. На Цзитунской железной дороге были «потушены» все оставшиеся в стране паровозы.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 декабря чтит память святого Климента. Предки считали, что святой Климент приводит зиму, поэтому готовились к сильным морозам.

Что сегодня нельзя делать

Старайтесь не выходить из дома без особой надобности, особенно в темное время суток. По народному поверью, в этот день нельзя жаловаться на стужу. Поэтому важно быть бодрым и веселым - тогда мороз наградит крепким здоровьем.

Приметы на 8 декабря

Читайте такжеВыходные в декабре: как будут отдыхать украинцы в этом месяцеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- большие снежные наметы - к хорошему урожаю в следующем году;

- снегопад – к дождливому лету;

- на реке вода выше льда поднялась - к потеплению;

- петухи рано запели - скоро будет оттепель.

8 декабря именины

Именины у Климента, Петра, Ярослава, Павла, Ивана, Василия, Виктора, Александра, Григория и Кузьмы.

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Автор: Нана Черная