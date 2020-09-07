7 сентября - 250-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 115 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 7 сентября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день уничтожения военной игрушки и Международный день распространения информации о болезни Дюшенна.

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В США - День бабушки Мозес, День любителя пива, День салями, День сумчатого волка, День труда, в Украине - День военной разведки, в Канаде - День труда, в Австралии - День вымирающих видов животных, в Фиджи - День Конституции, в Эсватини - «Танец тростника», в Бразилии - День независимости, в Мозамбике - День победы, в Италии – Пьедигротта, в Непале - День государственных служащих, в Армении - День инженерных войск.

Памятные даты 7 сентября, годовщины и события

В 1630 году поселение Тримонтейн было переименовано в Бостон и провозглашено столицей Массачусетса.

В 1813 году впервые в СМИ появилось выражение «Дядя Сэм», его связали с правительством США. История следующая: в 1812-1814 годах молодое государство США вело войну с бывшей метрополией - Англией. В газете The Troy Post, издававшейся в городе Троя (штат Нью-Йорк), 7 сентября 1813 года вышла гневная статья со словами: «Неодобрительная кличка, заработанная нашим правительством, стала почти столь же общеупотребительной, как нарицательное имя Джона Буля для типичного британского буржуа, недалекого и самодовольного». Считается, что Uncle Sam – шутливая расшифровка аббревиатуры названия страны (USА), появилась благодаря некоему Сэмюэлю Уилсону по прозвищу Дядя Сэм: он напечатал ее на отправляемых в действующую армию бочонках с мясом, которым торговал в Трое. Уилсон маркировал бочки буквами U.S., имея в виду Соединенные Штаты, а солдаты говорили, что мясо прибыло от Дяди Сэма (Uncle Sam). Ассоциация закрепилась, и 15 сентября 1961 года на 87-м Конгрессе США была принята резолюция, прославлявшая Сэма Уилсона как прообраз Дяди Сэма. Канонический вид долговязого джентльмена с пышными бакенбардами, бородкой клинышком, в брюках в полоску, сюртуке и цилиндре со звездами и полосами на манер американского флага придал этому персонажу Томас Наст, автор эмблем Республиканской и Демократической партий США – слона и осла. В последнее время стали появляться более «модернизированные» изображения Дяди Сэма, в более современной одежде и с современной стрижкой. Но знаменитый цилиндр всегда остается непременным атрибутом. Образ Дяди Сэма получил особую известность во время первой мировой войны. Тогда Дядя был изображен на плакате, приглашающем добровольцев вступить в американскую армию и принять участие в войне на территории Европы. В городе Арлингтон (штат Массачусетс) даже установлен памятный монумент – «дядюшкино надгробие».

В 1860 году во время визита в Канаду принца Уэльского впервые в качестве официальной канадской эмблемы был использован кленовый лист.

7 сентября 1923 года считается датой создания Международной организации уголовной полиции – International criminal police organisation (ICPO) – Интерпол, хотя официально это название она получила в 1946 году. Первым президентом Интерпола был Иоганн Шобер. В 1930-х годах в рамках ICPО создаются специализированные отделы по борьбе с подделкой валюты, с мировой базой данных по преступникам. В 1935 году организация начала международное радиовещание. С 1938 года ее возглавлял австриец Отто Штейнхаль, затем его сменил Рейнхард Гейдрих, второе после Гиммлера лицо в немецкой полицейской иерархии. А в 1942 году ее главой стал Эрнст Кальтенбруннер. Из-за того, что к руководству организацией пришли нацисты, большинство стран перестали участвовать в ICPО. В 1946 году Бельгия взялась за возрождение организации. Новая штаб-квартира обосновалась в Париже. Прошли демократические выборы нового президента и Исполнительного Комитета. В 1997 году ООН и Интерпол подписали соглашение о сотрудничестве, а в 2005 году был принят первый совместный документ, посвященный «Аль-Каиде» и «Талибану». Сегодня Интерпол – международная межправительственная организация уголовной полиции – действует на основании Устава, принятого в 1956 году. Членами Интерпола являются свыше 190 государств, в том числе Украина. Конституция Интерпола строго запрещает организации вмешиваться в политические, военные, религиозные или расовые споры суверенных государств.

В 1976 году Джордж Харрисон был признан виновным в неумышленном плагиате. Суд решил, что его хит «My Sweet Lord» не является оригинальным произведением, а авторство мелодии, положенной в основу песни, принадлежит Рональду Мэку, который в 1963 году написал для женской вокальной группы The Chiffons песню «He’s So Fine». Харрисона оштрафовали на 587 тысяч долларов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 сентября чтит память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского. Другие названия праздника: «Тит», «Тит Грибник», «Тит и Варфоломей», «Гриборост», «Замолотки».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ходить в лес, особенно с детьми, и заниматься строительством.

Приметы на 7 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- богатый урожай грибов – к затяжной зиме;

- перелетные птицы на землю садятся – к ясной и теплой погоде, на крыши домов – к ненастью.

7 сентября именины

Именины у Варфоломея, Тита, Владимира, Ивана.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)