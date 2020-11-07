7 ноября - 311-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 54 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 октября Юлианского календаря.

Какой праздник 7 ноября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день мужчин, День рисования на запотевшем стекле, Международный день вина «Мерло».

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеВ США - День нотариуса, День объятий с медведем, День бизона, День гигантского омлета, День горького шоколада с миндалем, в Финляндии - День кекри, в Туркменистане - День здоровья, в Таджикистане - День театра, в ЮАР - День детей, в Грузии - День нотариуса, в Швеции - День шоколадного липкого пирога, в Швеции и Финляндии - День всех святых, в Венгрии - День оперы, в Тунисе - День новой эры, в Бангладеш - День революции и солидарности, в Кыргызстане - Дни истории и памяти предков.

Памятные даты 7 ноября, годовщины и события

В 1891 году американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый прототип застежки-молнии.

В 1913 году в Северной Америке на Великих Озерах разразился сильнейший шторм, вошедший в историю как «Великий». Потерпели крушение 12 кораблей, погибли более 250 человек.

В 1940 году в США, в штате Вашингтон, произошло обрушение висячего моста «Tacoma Narrows Bridge» из-за ошибки с ветровыми нагрузками. Единственный водитель машины, оказавшейся на мосту, успел покинуть авто и спастись. Процесс разрушения был снят на 16-миллиметровую цветную кинопленку Kodachrome. На основе съемки был создан документальный фильм «The Tacoma Narrows Bridge Collapse», позволивший впоследствии подробно изучить процесс разрушения. Демонтаж пилонов и боковых пролетов был начат вскоре после аварии и продолжался до мая 1943 года. При строительстве нового моста были использованы анкерные устои, быки (основания) пилонов и некоторые другие составные части старого моста. Полностью восстановленный мост был открыт 14 октября 1950 года и являлся на тот момент третьим по длине висячим мостом в мире (общая длина — 1822 м, длина центрального пролета - 853 м).

В 1949 году была получена первая нефть на «Нефтяных камнях», старейшей в мире морской нефтяной платформе. Это - крайняя восточная сухопутная точка Азербайджана, поселок городского типа в Каспийском море, в 42 километрах к востоку от Апшеронского полуострова.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 ноября чтит память мучеников Маркиана и Мартирия. По народным приметам, с этого дня начинает меняться резко погода, становится очень холодно, приближается настоящая зима.

Что сегодня нельзя делать

Тем, кто занимается частной торговлей, рекомендуется в этот день не ездить никуда с товаром. Женщинам и девушкам нельзя плакать в подушку. Говорят, что тому, кто потом ляжет на нее, перейдут все слезы и боли.

Приметы на 7 ноября

Читайте такжеВыходные в ноябре: как будем отдыхать в третий месяц осениИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- сухо – зима будет морозной.

7 ноября именины

Именины у Маркиана, Матроны, Афанасия и Валерия.

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Автор: Нана Черная