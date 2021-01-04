4 января – 4-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 361 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 4 января 2021

В этот день в мире отмечаются День страстей по лимонной карамельке, День Ньютона, Всемирный день гипноза, Всемирный день азбуки Брайля.

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В США - День пустяков, День спагетти, День музыкального поп чарта, День недопробитых бюллетеней, День бесплатной цветочной корзины, День бросания кекса, в Нигерии - День огони, в Таиланде - День кавалерии, в Мьянме - День независимости, в Конго - День мучеников независимости, в Анголе - День мучеников колониальных репрессий.

Памятные даты 4 января, годовщины и события

4 января 1943 года американский журнал «Time» обнародовал свой рейтинг «Человек года». Его возглавил Иосиф Сталин. Еженедельник публикует этот рейтинг с 1927 года. Журнал выбирает персону в зависимости от влияния, которое она оказала на общество, причем без учета того, положительное это влияние или отрицательное. Первым, кто попал на обложку журнала в номинации «человек года» в 1927 году, стал известный американский летчик Чарльз Линдберг. Он удостоился этой чести за то, что в одиночку пересек Атлантический океан. За Линдбергом последовал автомобильный магнат Уолтер Крайслер и глава совета директоров «Дженерал Электрик» Оуэн Янг. В период 1930-1940 годов «людьми года» признавались не только политики, но и диктаторы. Генералиссимус Чан Кайши вместе с супругой украсили обложку журнала в 1937 году. На следующий год номинацию «человек года» заслужил Адольф Гитлер. Правда, вместо фотографии на обложке была помещена средневековая гравюра с изображением пыток инквизиции через повешение. В 1939 году «человеком года» по категории диктатор стал Иосиф Сталин. Во второй раз он получил эту номинацию, как борец с фашизмом, 4 января 1943 года. В десятилетии, на которое пришлась Вторая мировая война, «людьми года» дважды признавались Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и генерал Джордж Маршалл.

4 января 1985 года в одной из клиник северного Лондона родился первый ребенок по программе гестационного, или полного суррогатного материнства. Суррогатной матерью стала миссис Коттон, а родилась у нее девочка. Кстати, первый ребенок – Луиза Браун, зачатый в пробирке, тоже родился в Британии. Это произошло 25 июля 1978 года в небольшом городке Оулдем. Чтобы Луиза появилась на свет, потребовалось более 600 попыток ЭКО. Вынашивала ребенка генетическая мать.

4 января 2004 года космический аппарат «Спирит», запущенный США в 2003 году по проекту Mars Exploration Rover, совершил посадку на Марсе в районе кратера Гусева и плато Меридиана. Задачей аппарата было изучение поверхности планеты и обнаружение признаков жизни. Первые изображения, снятые камерами аппарата, были переданы на Землю еще во время его спуска на парашюте. А уже через несколько часов после посадки в НАСА поступило около 30 мегабайт информации. Управление аппаратом осуществляла специальная Лаборатория реактивного движения. В 2009 году планировался запуск Марсианской научной лаборатории. Однако планы из-за финансового кризиса были отложены.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 января чтит память святой Анастасии, которую в народе прозвали Узорешительницей. Другие названия праздника: «Анастасия», «Анастасия Узорешительница», «Анастасия постница», «Федотья».

Что сегодня нельзя делать

Не наказывайте животных, нельзя вязать и ходить босиком. А еще не забывайте, что сейчас проходят последние дни Рождественского поста, и есть запреты не только на еду, но и на плохие действия и темные мысли.

Приметы на 4 января

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- погода на Анастасию предсказывает октябрьскую;

- много сосулек – год будет урожайным.

4 января именины

Именины у Дмитрия, Анастасии и Федора.

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Автор: Нана Черная