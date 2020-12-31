31 декабря – 365-й день года по Григорианскому календарю, последний день года. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 31 декабря 2020

В этот день в мире отмечаются Канун Нового года, День троп, усыпанных конфетти и блестками, День медитации о мире на планете.

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В Японии - Прощальное кипячение чайника в году, в США - День шампанского, День принятия решения, День всеобщего часа мира, в Азербайджане - День солидарности азербайджанцев всего мира, в Шотландии – Хогманай, в Швейцарии - День реставрации, в Кыргызстане - День работников таможенной службы.

Памятные даты 31 декабря, годовщины и события

В 1989 году был открыт первый участок длиной 1,9 км третьей, Сырецко-Печерской, линии Киевского метрополитена, с тремя станциями: «Золотые ворота», «Дворец спорта» и «Мечникова» (ныне «Кловская»).

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 31 декабря чтит память святителя Модеста. Другие названия праздника: «Модест», «Скотохранитель», «Покров скота». День этот отмечался мужскими братчинами с пивом и мясом, посвященными святому Модесту - защитнику животных.

Что сегодня нельзя делать

В новогоднюю ночь нельзя ссорится, проводить этот день в старой и грязной одежде, а также в неубранном доме. Еловые ветки, гирлянды и свечи защитят от нечистой силы и принесут в следующий год только самое лучшее.

Приметы на 31 декабря

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- каков Модест - таков и июнь;

- снег при ходьбе не хрустит - скоро наступит потепление;

- поля снегом не покрылись - год будет неурожайным.

31 декабря именины

Именины у Зои, Марка, Викториана, Михаила и Симеона.

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Автор: Нана Черная