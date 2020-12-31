Какой праздник 31 декабря 2020
В этот день в мире отмечаются Канун Нового года, День троп, усыпанных конфетти и блестками, День медитации о мире на планете.
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В Японии - Прощальное кипячение чайника в году, в США - День шампанского, День принятия решения, День всеобщего часа мира, в Азербайджане - День солидарности азербайджанцев всего мира, в Шотландии – Хогманай, в Швейцарии - День реставрации, в Кыргызстане - День работников таможенной службы.
Памятные даты 31 декабря, годовщины и события
В 1989 году был открыт первый участок длиной 1,9 км третьей, Сырецко-Печерской, линии Киевского метрополитена, с тремя станциями: «Золотые ворота», «Дворец спорта» и «Мечникова» (ныне «Кловская»).
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 31 декабря чтит память святителя Модеста. Другие названия праздника: «Модест», «Скотохранитель», «Покров скота». День этот отмечался мужскими братчинами с пивом и мясом, посвященными святому Модесту - защитнику животных.
Что сегодня нельзя делать
В новогоднюю ночь нельзя ссорится, проводить этот день в старой и грязной одежде, а также в неубранном доме. Еловые ветки, гирлянды и свечи защитят от нечистой силы и принесут в следующий год только самое лучшее.
Приметы на 31 декабря
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Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- каков Модест - таков и июнь;
- снег при ходьбе не хрустит - скоро наступит потепление;
- поля снегом не покрылись - год будет неурожайным.
31 декабря именины
Именины у Зои, Марка, Викториана, Михаила и Симеона.
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