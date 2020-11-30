30 ноября – 334-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 31 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 30 ноября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день домашних животных, Всемирный день слонов, Международный день информационной безопасности, День памяти жертв применения химического оружия, Международный день «Города за жизнь».

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Памятные даты 30 ноября, годовщины и события

В 1609 году Галилео Галилей представил научному совету первую карту лунной поверхности.

В 1872 году в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу. Играли Шотландия и Англия, все закончилось ничьей.

В 1954 году американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога. Это - первый задокументированный случай нанесения ущербу человеку внеземным объектом.

В 1982 году был выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки - Thriller Майкла Джексона.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 ноября чтит память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Другие названия праздника: «Григорий», «Никон», «Встреча Сивера», «Предзимье». «Зимоуказателем» день называли потому, что определял какая будет погода наступающей зимой. В народе его также прозвали «Сивером», так как в эти дни начинал дуть холодный северный ветер. Сегодняшний день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружной и прочной.

Что сегодня нельзя делать

Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.

Приметы на 30 ноября

Читайте такжеПраздники в декабре: какие даты будем отмечать в первый месяц зимыИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- солнечно – зима будет малоснежной и теплой;

- пасмурно – зима будет морозной и снежной.

30 ноября именины

Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Ивана и Геннадия.

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Автор: Нана Черная