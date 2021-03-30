30 марта - 89-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 276 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 30 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День карандаша, День виртуального отпуска, День спичечного кораблестроения, Всемирный день биполярного расстройства, Всемирный день идли.

В США - День доктора, День Сьюарда, День признательности синтезатору TB-303, День прогулки по парку, День «Я все здесь контролирую», День супа из шеи индейки, в Корее - День инженера, в Малайзии - День султана Келантана, в Тринидаде и Тобаго - День освобождения духовных баптистов.

Памятные даты 30 марта, годовщины и события

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В 1842 году американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг из городка Джефферсон (штат Джорджия), удаляя опухоль на шее пациента, впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при операции. Он и позже успешно использовал эфир во время операций, но опубликовал отчет о своих опытах только в 1849 году, что послужило поводом для оспаривания его открытия со стороны других медиков, пришедших к той же идее несколькими годами позже.

В 1796 году Карл Фридрих Гаусс, учащийся первого курса Геттингенского университета, решил задачу, перед которой математическая наука пасовала более двух с лишним тысяч лет. Несмотря на то, что еще древними греками были найдены способы построения с помощью только лишь циркуля и линейки правильных многоугольников с числом сторон 3, 4, 5, 15, а также с числом сторон, большим в 2 раза, в отношении других правильных многоугольников царила неизвестность. Именно 30 марта будущий «король математиков» Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольник с помощью циркуля и линейки.

30 марта 1840 года, путешествуя по Антарктиде, американский морской офицер и исследователь Чарльз Уилкс объявил ее часть территорией США. Позднее эта территория в Восточной Антарктиде - между Землей Адели и Землей Королевы Мэри – была названа Землей Уилкса. И только в 1959 году Антарктида была признана международной зоной. Сама же Антарктида была открыта экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в январе 1820 года.

В 1858 году Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом его конце.

В 1867 году США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.

В 1870 году вступила в силу 15-я поправка к Конституции США, запрещавшая дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательных прав.

30 марта 1896 года мир впервые услышал о психоанализе. В вышедшем в Париже четвертом томе журнала «Revue Neurologique» была опубликована восьмистраничная статья «Наследственность и этиология неврозов». Она была на французском языке, а ее автор – малоизвестный венский психиатр Зигмунд Фрейд.

В 1946 году церемония вручения «Оскара» впервые транслировалась по радио.

В 1950 году состоялась презентация фототранзистора в MurrayHill, Нью-Джерси.

В 1987 году на лондонском аукционе картина Ван Гога «Подсолнухи» была продана за 50 млн долларов.

В 1992 году фильм «Молчание ягнят» завоевал пять «Оскаров».

В 1992 году суд города Портленд вынес решение, обязывающее табачную компанию Philip Morris выплатить 81 миллион долларов семье скончавшегося от рака легких курильщика, который четыре десятка лет курил исключительно сигареты «Мальборо».

В 2000 году была открыта станция Киевского метрополитена «Дорогожичи».

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле: православный календарь на месяцПравославная церковь 30 марта чтит память святого Алексия. Другие названия праздника «Алексей», «Алексий - Божий человек», «Алексей Водотек», «Солногрей». Считалось, что с этого дня приходит теплая весенняя погода.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется тяжело физически работать. Если в доме есть грудной ребенок, нельзя давать хлеб или соль в долг. Также нельзя отказывать нищим и обездоленным в милостыне.

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Автор: Нана Черная