30 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

30 июня – 181-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 184 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 30 июня 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день социальных сетей, Международный день астероида, День «Секунды координации», Международный день парламентаризма.

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Памятные даты 30 июня, годовщины и события

В 1894 году в Лондоне был открыт знаменитый Тауэрский мост. История следующая: во второй половине 19 века из-за возросшего автомобильного и пешеходного движения в районе порта в Ист-Энд британской столицы встал вопрос о строительстве новой переправы восточнее «Лондонского моста». В 1876 году был создан комитет для решения этой проблемы, который организовал конкурс на лучший проект будущего моста. В 1884 году был объявлен победитель и принято решение о строительстве моста, предложенного инженером Горасом Джонсом. После его смерти в 1887 году строительство возглавил Джон Вольфе-Берри. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались в течение 8 лет. На строительство было затрачено свыше одного миллиона фунтов. 30 июня 1894 года мост был торжественно открыт Принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой. Тауэр бридж, или Тауэрский мост, выполняет важную функцию: в нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин. В определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен переход для пешеходов, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете и обслуживается лестницами и лифтами внутри башен. Тауэр бридж уже более ста лет является визитной карточкой британской столицы. Англичане ласково называют его «стальным скелетом в каменной рубахе». С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы со всего мира.

В 1905 году Альберт Эйнштейн в статье «Об электродинамике движущихся тел» изложил основы Теории относительности.

В 1948 году ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из «Bell Laboratories» объявили о создании транзистора.

В 1997 году в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере - «Гарри Поттер и философский камень».

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеДень рыбака 2020: лучшие поздравления в стихах и прозеПравославная церковь 30 июня чтит память святого Мануила. В народе день назвали Мануил Солнцестой. В этот день солнце долго стоит в зените, поэтому говорят, что растения 30 июня очень быстро растут.

Что сегодня нельзя делать

Считалось, что 30 июня нечистая сила к избам подходит, пытается сманить, утащить человека. Без надобности не нужно выходить из дома.

Приметы на 30 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гроза - будет хороший урожай;

- вечерняя радуга - к хорошей погоде;

- багряный заход солнца - скоро поднимется ветер, пойдет дождь.

30 июня именины

Именины у Исмаила, Иосифа, Пелагеи, Никиты, Кирилла, Дины и Максима.

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