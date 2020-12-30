30 декабря – 364-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 1 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 30 декабря 2020

В этот день в мире отмечаются День заворачивания подарков и Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту.

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В США - День семейного праздника «Опавшая хвоя», День бекона, День пищевой соды, на Мадагаскаре - День республики, в Словакии - День провозглашения словацкой независимой церковной провинции, на Филиппинах - День национального героя Хосе Рисаля.

Памятные даты 30 декабря, годовщины и события

В 1903 году в Чикаго случился крупнейший пожар в театре «Ирокез», в результате чего погибло более 600 человек и 250 получили ранения.

В 1922 году был образован Союз Советских Социалистических Республик.

30 декабря 1927 года в Токио была открыта первая линия японского метро.

В 1978 году в Киеве была введена в эксплуатацию первая в СССР линия скоростного трамвая, построенная по инициативе Владимира Веклича и Василия Дьяконова.

В 1991 году были открыты станции Киевского метрополитена «Дружбы народов» и «Выдубичи».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 декабря чтит память пророка Даниила и трех святых отроков - Анания, Азария и Мисаила. В народе считалось, что в ночь с 29 на 30 декабря снятся вещие сны.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя целовать спящего, особенно ребенка. Верили, что человек может заболеть. Также нельзя кормить спящего ребенка грудью, иначе он будет плохо расти.

Приметы на 30 декабря

Читайте такжеМузыка для новогоднего настроения: подборка лучших праздничных песенИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- на деревьях иней - Святки (Рождество) будут теплыми.

- метель - летом пчелы будут хорошо роиться.

30 декабря именины

Именины у Дениса, Никиты, Сергея и Николая.

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Автор: Нана Черная