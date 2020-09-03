3 сентября - 246-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 119 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 3 сентября 2020

В этот день мир отмечает День рождения бюстгальтера и День открытия новых дверей.

Читайте такжеЦерковные праздники в сентябре: православный календарь на месяц

В США - День сырных гренок, День небоскребов, в Австралии - День флага, в Сан-Марино - День республики, в КНР - День Победы над милитаристской Японией, в Монако - День освобождения, в Швейцарии - Женевский патриотический пост, в Таджикистане - День гражданской авиации, в Катаре - День независимости, в Молдове - День национальной армии, в Тайване - День вооруженных сил, в Тунисе - День движения за независимость, в Канаде, Британии - День торгового флота.

Памятные даты 3 сентября, годовщины и события

В этот день в 301 году было основано Сан-Марино - старейшее на сегодня государство Европы.

В 1609 году английский мореплаватель Генри Хадсон открыл Нью-Йоркскую гавань.

В 1739 году был основан город Шостка, что в Сумской области.

В 1812 году в Англии на первом в мире консервном заводе была выпущена первая банка консервов.

В 1838 году в Киеве был открыт Институт благородных девиц.

В 1864 году в этот день взрывом была сметена стокгольмская лаборатория Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил опыты с нитроглицерином. Погибли 5 помощников и младший брат Альфреда - Эмиль. Отца от горя разбил удар. Но Альфред свои опыты не прекратил, и через три года получил патент на изготовление динамита.

В 1914 году первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты. Все женщины в это время носили корсеты, и поначалу «бесспинный лифчик» успеха не имел. Но предприимчивый муж изобретательницы, служивший в корсетной фирме, предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мэри патент за 1500 долларов. Это были приличные по тем временам деньги – за 260 долларов тогда можно было купить автомобиль. В 1920-е годы бюстгальтер все еще по старинке называли мягким корсетом. Обычно его шили из корсетных тканей – мадаполама, дамаста, атласа. В 1930-е годы эмигрантка из России Ида Розенталь основала в Соединенных Штатах вместе с мужем предприятие, где впервые стали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров и эластичными бретельками. В 1932 году форму бюстгальтера изменили, акцентируя внимание на глубине чашек. Постепенно конструкция этой детали туалета совершенствовалась. В 1935 году изготовители бюстгальтеров придумали подушечки, вставляющиеся в бюстгальтер и придающие женской груди пышность. В этот же период была введена нумерация чашечек от А до D. После изобретения нейлона в 1938 году для изготовления бюстгальтеров стали применять не только натуральные материалы, но и синтетику. Сегодня эта важная часть женского туалета производится с применением самых современных технологий и постоянно совершенствуется.

В 1924 году был разыгран первый международный чемпионат по гандболу.

В 1950 году заездами на трассе в Монце (Италия) завершился первый чемпионат мира «Формула-1». Чемпионом стал 43-летний Нино Фарина.

3 сентября 1967 года - «День H»: Швеция перешла на правостороннее движение. В этот день с 1 часа ночи до 6 утра было запрещено движение личного автотранспорта (работали экстренные службы, коммерческие перевозчики, разрешались велосипеды). В крупных городах запрет был дольше, например, в Стокгольме - с 10 утра субботы до 15 часов воскресенья. За время запрета рабочие включили правые светофоры, расчехлили новые знаки общеевропейского образца. Из-за нехватки рабочих рук к работам пришлось подключить солдат. В «День H» в 4:50 утра все транспортные средства должны были остановиться и сменить сторону дороги; продолжить движение разрешалось в 5:00. На первое время после перехода был установлен специальный режим ограничения скорости. В целом переход на правостороннее движение прошел спокойно. В первые два дня не было зарегистрировано ни одного смертельного ДТП - как выразилась газета «Тайм», «обошлось помятыми крыльями и задетым самомнением». Несмотря на то, что все автомобильное движение было сделано правосторонним, метро и железная дорога не перешли на новую систему и используют левостороннее движение по сей день, за исключением трамвая. После «Дня H» большинство трамвайных линий было разобрано или заброшено. Сеть сохранилась лишь в Норрчепинге, Гетеборге и на трех пригородных линиях в Стокгольмской области. Если у Гетеборга было достаточно средств на адаптацию трамвая под правостороннее движение, то в Стокгольме смогли лишь заказать новые автобусы, поскольку на оставшихся линиях ходили двунаправленные трамваи, где двери были с обеих сторон. В 1968 году, воодушевившись примером Швеции, Исландия провела аналогичную операцию под тем же названием.

В 1973 году 3 сентября в Киеве был открыт памятник украинской поэтессе, писательнице, переводчику и культурному деятелю Лесе Украинке.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 сентября чтит память апостола от 70-ти Фаддея и мученицы Вассы Алонской. Другие названия праздника: «Фаддеев день», «Фаддей», «Льняница», «Василиса». Тот, кто 3 сентября собирается в дорогу, должен взять с собой сушеный стебелек льна - тогда путь будет удачным.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя слушать чужие советы, они в любом случае будут неверными. Прислушайтесь к своей интуиции.

Приметы на 3 сентября

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в Украине

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- погожий день - еще месяц такая погода продержится;

- пауки наплели много паутины – к теплу;

- богатый урожай рябины - осень будет сырой, мало ягод - сухой.

3 сентября именины

Именины у Вассы, Фаддея, Аврамия, Павла, Александра, Рафаила, Корнилия, Игнатия и Марфы.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)