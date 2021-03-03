3 марта - 62-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 303 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 3 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День ожидания чуда, Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя, Международный день охраны здоровья уха и слуха.

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Памятные даты 3 марта, годовщины и события

В 1067 году Минск был впервые упомянут в летописях в связи с битвой на реке Немига.

В 1639 году колледж, основанный в Бостоне (США), получил имя Гарвард в честь мецената Джона Гарварда.

В 1802 году в венской газете было объявлено об издании 12-й, 13-й и 14-й сонат Бетховена. Последняя из них («quasi una Fantasia» op. 27) была потом названа Рельштабом «лунной».

В 1863 году Конгресс США принял постановление о насильственном переселении индейцев из штата Канзас в резервации.

В 1866 году в Киеве открылась публичная библиотека, ныне - Национальная парламентская библиотека.

В 1875 году состоялась премьера в Париже оперы «Кармен» французского композитора Жоржа Бизе, завершившаяся провалом. Это произошло на сцене театра «Опера комик». Первые два акта были приняты публикой неплохо, третий – сдержанно, во время четвертого в зале воцарилось ледяное молчание. Либретто оперы упрекали в вульгарности, а музыку – в чрезмерной «учености», бесцветности, недостаточной романтичности и изысканности. Как результат – оперу объявили «безнравственной». Провал «Кармен» тяжело подействовал на Бизе и роковым образом отразился на его здоровье, спустя ровно три месяца, 3 июня 1875 года, Бизе скончался. Ему было всего 36 лет. Истинный масштаб «Кармен» был оценен только после смерти Бизе, причем поначалу этому способствовало вмешательство Эрнеста Гиро, который заменил разговорные диалоги речитативами. Лишь в последующие годы театры вновь стали обращаться к авторской версии.

В 1894 году в парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза.

В 1911 году произошел крупнейший обвал грунта объемом 2,2 млрд кубометров на реке Мургаб, в результате которого образовались естественная плотина и Сарезское озеро.

В 1919 году из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) была отправлена первая в мире международная авиапочта.

В 1923 в продажу поступил первый в мире новостной еженедельник - «Time».

В 1944 году в Париже дебютировал на сцене певец Ив Монтан.

В 1945 году открылась Львовская картинная галерея.

В 1947 году вступил в действие первый агрегат восстановленной после Второй мировой войны Днепровской ГЭС.

В 1955 году Элвис Пресли впервые появился на телевидении.

В 2005 году Стив Фоссетт на самолете «Scaled Composites Virgin Atlantic GlobalFlyer» совершил первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли.

Какой сегодня церковный праздник

3 марта в народном календаре отмечается праздник Овсянки. Называется он так из-за маленькой птички, которая символизирует приход весны. Этот день также посвящен мифологическому герою Ярилу – богу Солнца, весны, плодородия и тепла. В этот праздник молодежь устраивает веселые гуляния и вечерние посиделки.

Православная церковь 3 марта чтит память святителя Агапита исповедника, епископа Синадского.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя бездельничать, ссориться и сквернословить.

Приметы на 3 марта

Читайте такжеЦерковные праздники в марте: православный календарь на месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- нет дождя - к хорошему урожаю;

- звезды ярко мерцают – к похолоданию;

- месяц тусклый - к сильному снегопаду, ясный – к стуже;

- гром - к плодородию.

3 марта именины

Именины у Павла, Василия, Космы, Льва, Владимира, Анны и Виктора.

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Автор: Нана Черная