29 марта - 88-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 277 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 29 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День фортепиано, День шампиньонов, Международный день русалки.

В Индии - Праздник весны «Холи», в США - День основателей «Рыцарей Колумба», День ветеранов войны во Вьетнаме, День владельцев малого бизнеса, День любви Техаса к детям, Праздник дыма и зеркал, День лимонного шифонового торта, в Тайване - День молодежи, в Чили - День молодого бойца, в ЦАР - День президента Боганды, на Мадагаскаре - День памяти героев.

Памятные даты 29 марта, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеВ 1696 году Исаак Ньютон - английский физик, математик, механик и астроном, автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики, - был назначен смотрителем (а с 1699 года – директором) Лондонского монетного двора. По тем временам ему было назначено астрономическое жалованье – 2000 фунтов в год. Несмотря на то, что традиционно эта должность считалась синекурой (административной должностью, не связанной с какими-либо серьезными обязанностями), ученый отнесся к ней со всей серьезностью. Именно благодаря его деятельному руководству, удалось в сжатые сроки перечеканить всю английскую монету. Колоссальная работа Ньютона фактически спасла экономику страны, которая все глубже погружалась в хаос из-за массовой порчи денег, – от них отрезали кусочки, из которых затем мастерили «самоделки». Ньютон также прослыл грозой фальшивомонетчиков: после его разоблачений их в массовом порядке отправляли на виселицу.

В 1778 году Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся на острове Ванкувер. Кук - английский военный моряк, путешественник-исследователь, картограф и первооткрыватель, член Королевского общества и капитан Королевских ВМС. Возглавлял три кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана. Во время этих экспедиций совершил ряд географических открытий.

В 1795 году Людвиг ван Бетховен - немецкий пианист и дирижер, последний представитель «венской классической школы» - впервые дал концерт в Вене. Бетховен начал глохнуть в возрасте 27 лет. Болезнь развивалась на протяжении двух десятилетий и полностью лишила композитора слуха к 48 годам. Новейшие исследования доказывают, что причиной стало заболевание сыпным тифом - распространенной во времена Бетховена инфекцией. Однако, Бетховен, обладая абсолютным внутренним слухом, мог сочинять музыку и будучи глухим. Людвиг ван Бетховен умер 26 марта 1827 года, на 57-м году жизни. Свыше двадцати тысяч человек шли за его гробом. Во время похорон на Верингском кладбище была исполнена любимая заупокойная месса Бетховена «Реквием». В 1862 году останки композитора были эксгумированы для исследования, а в 1888 году перезахоронены на Центральном кладбище Вены. Кстати, на следующий день после смерти Бетховена судмедэксперты вскрыли его череп, чтобы выяснить причину его глухоты, но поставить диагноз так и не удалось. 29 августа 2007 года венский патолог и эксперт судебной медицины Кристиан Рейтер (доцент кафедры судебной медицины Венского медицинского университета) предположил, что неумышленно ускорил кончину Бетховена его врач Андреас Ваврух, который раз за разом протыкал больному брюшину (чтобы вывести жидкость), после чего накладывал на раны примочки, содержавшие свинец. Проведенные Рейтером исследования волос показали, что уровень содержания свинца в организме Бетховена резко возрастал каждый раз после визита врача.

В 1848 году Ниагарский водопад беспрецедентно остановился более чем на 30 часов. Причина - на реке Ниагара образовались ледяные пробки.

1886 год - День рождения «Кока-Колы». Тогда был создан рецепт этого популярного в мире напитка.

В 1886 году, одержав победу в матче с Иоганном Цукертортом, Вильгельм Стейниц стал первым официальным чемпионом мира по шахматам.

29 марта 1940 года банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки. С того момента в бумагу, на которой печатались банкноты, стала добавляться тонкая металлическая нить.

В 1974 году американский космический аппарат «Mariner 10» сделал фотографии планеты Меркурий.

В 1974 году в Китае, в окрестностях города Сиань, местные жители случайно обнаружили «Терракотовую армию», захороненную более 2 тысяч лет назад.

К началу всемирной выставки «Экспо-98» в Лиссабоне был открыт самый длинный мост Европы – мост Васко да Гама. Событие также было приурочено, что видно из названия, к 500-летию первого путешествия Васко да Гама. Движение по нему началось 29 марта 1998 года.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 марта чтит память мученика Савина Ермопольского (Египетского). Другие названия праздника «Саввин», «Трофим», «Тележный день» - предки начинали заниматься телегами на смену саням.

Что сегодня нельзя делать

После захода солнца нельзя есть хлеб - к нищете. Нельзя давать в долг, еще не стоит решать вопросы ссорами и скандалами.

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Автор: Нана Черная