29 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

29 июня – 180-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 185 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 29 июня 2020

В этот день мир отмечает Праздник объятий, День учреждения Нобелевской премии, Международный день тропиков, Международный день промышленного дизайна.

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Памятные даты 29 июня, годовщины и события

В 1174 году Полтаву впервые упомянули в Ипатьевской летописи, правда, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.

В 1916 году состоялся первый полет самолета компании «Боинг». История следующая: этот гидросамолет на двух поплавках - Boeing 1 B&W - американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытания он нанял профессионального пилота, однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал. Самолет, именуемый еще как «Модель 1», имел полотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Уже 15 июля 1916 года Боинг зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название «Boeing Airplane Company». Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек. К 1927 году «Боинг» стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями аппаратов в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас «Боинг» является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию. Ее заказчики - 145 стран.

В 1925 году американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием. Кстати, первую лампочку изобрел Томас Эдисон.

В 1958 году Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.

В 1964 году американец Роберт Адлер запатентовал пульт дистанционного управления телевизором. Люди получили возможность переключать телевизионные каналы, не вставая с дивана. Первый пульт представлял собой полукилограммовую коробку с единственным переключателем, которая присоединялась к телевизору проводом.

В 1974 году произошел редчайший в истории случай: британский хит-парад возглавил французский исполнитель - Шарль Азнавур с песней «She».

В 1995 году в Сеуле рухнул супермаркет Sampoong, погибли 502 человека.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 июня чтит память святителя Тихона, епископа Амафунтского. Другие названия праздника: «День Тихона», «Тихон Толока», «Утишитель». В этот день Тихону молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли. Еще с 29 июня завершаются все посевные работы.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не нужно ничего сеять, оно просто не вырастет и не даст плодов. Не предпринимайте ничего важного, перенесите помолвку и свадьбу. Не желательно знакомиться в этот день. Есть большая вероятность конфликтов, поэтому день лучше переждать и не нарываться на неприятности. Также будьте осторожнее, потому что есть вероятность аварий, краж и потерь.

Приметы на 29 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- вечером и ночью четко видно белесоватую полоску Млечного пути – к солнечным дням;

- папоротник свернул листья с самого утра - следующий день будет очень жарким;

- у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки - скоро будет ненастье.

29 июня именины

Именины у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина и Тигрия.

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