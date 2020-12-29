Какой праздник 29 декабря 2020
В этот день в мире отмечаются День «Еще столько всего надо сделать!», День розыска забытых благодарностей и Международный день виолончели.
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В США - День «Тик-так», День «Встань на весы», День супа «Пеппер пот», в Монголии - День независимости, в Армении - Масленица Рождественского поста, в Ирландии - День Конституции.
Памятные даты 29 декабря, годовщины и события
В 1993 году вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии.
В 1995 году был открыт Днепровский метрополитен, первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 29 декабря чтит память святого пророка Аггея. Он считается покровителем чистой души человека и наставляет на праведную жизнь. Другое название праздника – «Агей Зимоуказчик».
Что сегодня нельзя делать
Не говорите с человеком, который пришел к вам домой, через порог. Существует поверье - вскоре вы поссоритесь.
Приметы на 29 декабря
Читайте такжеПодарок для девушки на Новый год 2021: чем порадовать возлюбленнуюИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- Агеев день показывает погоду на апрель;
- очень холодно - зима будет лютой;
- мороз становится сильнее - еще три недели простоят морозные дни;
- снег вплотную лежит у забора, а ветер сильный - следующее лето будет неурожайным.
29 декабря именины
Именины у Аркадия, Феофании, Ильи, Петра, Марины и Владимира.
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