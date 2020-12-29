29 декабря – 363-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 2 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 29 декабря 2020

В этот день в мире отмечаются День «Еще столько всего надо сделать!», День розыска забытых благодарностей и Международный день виолончели.

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В США - День «Тик-так», День «Встань на весы», День супа «Пеппер пот», в Монголии - День независимости, в Армении - Масленица Рождественского поста, в Ирландии - День Конституции.

Памятные даты 29 декабря, годовщины и события

В 1993 году вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии.

В 1995 году был открыт Днепровский метрополитен, первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 декабря чтит память святого пророка Аггея. Он считается покровителем чистой души человека и наставляет на праведную жизнь. Другое название праздника – «Агей Зимоуказчик».

Что сегодня нельзя делать

Не говорите с человеком, который пришел к вам домой, через порог. Существует поверье - вскоре вы поссоритесь.

Приметы на 29 декабря

Читайте такжеПодарок для девушки на Новый год 2021: чем порадовать возлюбленнуюИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- Агеев день показывает погоду на апрель;

- очень холодно - зима будет лютой;

- мороз становится сильнее - еще три недели простоят морозные дни;

- снег вплотную лежит у забора, а ветер сильный - следующее лето будет неурожайным.

29 декабря именины

Именины у Аркадия, Феофании, Ильи, Петра, Марины и Владимира.

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Автор: Нана Черная