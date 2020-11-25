Какой праздник 25 ноября 2020
В этот день мир отмечает Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и День смотрения по сторонам.
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В Индонезии - День учителя, в Польше - День железнодорожника, в Таиланде - День памяти короля, в Эстонии - Кадрин день, в Суринаме - День независимости, на Острове Норфолк - День благодарения, в США - День эвакуации в Нью-Йорке, День парфе, День регби, в Боснии и Герцеговине - День государственности.
Памятные даты 25 ноября, годовщины и события
В 1120 году в проливе Ла-Манш у берегов Нормандии потерпел крушение «Белый корабль», погибло большое число англо-нормандских аристократов, включая наследника английского престола Вильгельма Аделина. Его смерть повлекла за собой феодальную анархию в Англии в конце 1130-х - 1140-х годов.
В 1667 году погибли 80 тысяч человек при землетрясении в Шемахе (Азербайджан).
В 1867 году Альфред Нобель запатентовал динамит.
В 1940 году в мультфильме Уолтера Ланца впервые появился персонаж Вуди Вудпекер.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 25 ноября чтит память патриарха Иоанна Милостивого. В это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже после окончанием зимы - на Масленицу.
Что сегодня нельзя делать
Если нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день. Старайтесь не ссориться - будьте дружелюбны и приветливы.
Приметы на 25 ноября
Читайте такжеРождественский пост 2020: когда начинается, что нельзя есть и запрещено делатьИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- до сих пор не похолодало – весна будет ранней;
- выпал снег - он пролежит до весны, а сама весна будет поздней.
25 ноября именины
Именины у Александра, Арсакия, Афанасия, Ахии, Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Льва, Матфея, Николая, Нила, Степана, Елизаветы и Екатерины.
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