24 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

24 апреля – 114-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 251 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 24 апреля 2020

В этот день мир отмечает День рождения газированной воды, Всемирный день защиты лабораторных животных, Международный день солидарности молодежи, День витражных сказок, День денима, Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.

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Памятные даты 24 апреля, годовщины и события

В 1800 году президент США Джон Адамс основал Библиотеку Конгресса, выделив 5 тысяч долларов на закупку книг.

В 1833 году в США была запатентована газированная вода.

В 1915 году турецкие власти начали массовые убийства, аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя. Впоследствии эта дата станет днем памяти жертв геноцида армян.

В 1953 году английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.

В 1962 году в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.

В 2003 году вышла версия Windows Server 2003.

В 2009 году компания General Motors официально анонсировала прекращение выпуска автомобилей «Pontiac» и ликвидацию торговой марки к 2010 году.

В 2013 году произошло обрушение здания в Саваре (Бангладеш), погибли 1127 человек, ранены были свыше 2500.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 апреля чтит память святого Антипа. Его считают покровителем и целителем, который способен был избавить человека от зубной боли и других недугов. Если у человека болел зуб, то считалось, что 24 апреля можно просто приложить к больному месту серебряную монетку, а потом вынуть ее и проделать отверстие, подвесив к иконе святого Антипа. Говорили, что совсем скоро после проведения такого обряда зубы перестанут беспокоить человека.

Что сегодня нельзя делать

Если в этот день срубить дерево, то это привлечет несчастье.

Приметы на 24 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром небо красное – всю весну будет дождливо и ветрено;

- дождь – лето будет грибным;

- зацвела ива – ждите потепления.

24 апреля именины

Именины у Антипа, Иакова, Петра, Ивана, Николая и Прохора.