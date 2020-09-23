23 сентября - 266-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 99 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 сентября Юлианского календаря.

Какой праздник 23 сентября 2020

В этот день мир отмечает День рождения жевательной резинки, День чайных драконов, Celebrate Bisexuality Day, Международный день жестовых языков, Международный день борьбы с незавершением детьми школы.

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Памятные даты 23 сентября, годовщины и события

В этот день в 1784 году французский король Людовик XVI издал указ о том, чтобы все носовые платки отныне были квадратными, так как шить их овальной формы, как они выглядели до этого, невыгодно. Этот указ не канул вместе с казненным в Великую Французскую революцию монархом, а «исполняется» причем во всем мире до сих пор. Кстати, главную роль в истории этого аксессуара сыграли насморк и нормы приличия. Платок «изобрел» английский король Ричард II, повелевший, чтобы нос утирали не рукавом, а с помощью куска ткани. Обычно платок клали в брючный или жилетный карман, но когда в XX веке в моду вошли костюмы-двойки, стало модным носить платок в нагрудном кармане. На сегодня неоспоримый авторитет в данной области - французская марка Simonnot Godart. Правила сочетаний просты: к галстуку с шелковым отливом подходят платки из «сухих» материй — хлопка и льна (и наоборот). Галстук и платок из одной ткани считаются признаком бедности вкуса. Если на платке есть монограмма владельца, ее не должно быть видно. Платок из однотонной ткани должен сочетаться с одним из цветов галстука. К цветастому платку лучше надеть однотонный галстук.

В 1846 году немецкий астроном Иоганн Готтфрид Галле из Берлинской обсерватории обнаружил Нептун.

23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, так как именно в тот день американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Правда, самая первая жевательная резинка датируется 7-2 в. до н.э. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика. А индейцы майя около тысячи лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы, и создали свой вариант жевательной резинки – из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Новую жизнь «жвачка» (уже на основе каучука, а не сосновой смолы) получила в 1869 году, благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В 1871 году Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического производства, и тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж.

23 сентября 1932 года Неджд, Хиджаз и другие области Аравии были объединены в единое централизованное государство, названное Саудовской Аравией. Королевство Саудовская Аравия – крупнейшее государство на Аравийском полуострове, в современных границах существует с января 1926 года, когда после многолетней кровопролитной борьбы княжеств Аравийского полуострова произошло объединение аравийских земель. Главенствующую роль в этой борьбе сыграл правитель Неджда – Абдель Азиз ас-Сауд. Затем Абдель Азиз стал королем нового государства. Практически все жители страны – арабы, среди них выделяются коренные саудовцы, предки которых жили в стране на протяжении нескольких столетий, йеменцы и арабы, прибывшие в страну после 1950-х годов во время нефтяного бума, кочевники-берберы (их численность неуклонно уменьшается). Практически все жители Саудовской Аравии – мусульмане, подавляющее большинство которых принадлежит к суннитам. Государственное устройство – абсолютная монархия с кабинетом министров. Глава государства – король, ему принадлежит законодательная и исполнительная власть, он же религиозный лидер страны (имам), является главой правящей династии Саудидов и носит старинный почетный титул «хранителя двух священных мечетей». Король является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны и премьер-министром. Правительство формируется из членов королевской семьи. Саудовскую Аравию часто называют «Страной двух мечетей», имея в виду Мекку и Медину – два главных священных города ислама. Саудовская Аравия в настоящее время – одно из трех государств мира, имеющее название в честь правящей династии (Саудиты). А дата 23 сентября отмечается в стране как национальный праздник.

В этот день в 1939 году во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена капсула времени, которую должны вскрыть в 6939 году. В сосуд из огнеупорного стекла длиной 228 см вложили обширную коллекцию предметов: различные книги, документальный фильм, энциклопедию на микрофильмах, 75 образцов текстиля и других новейших материалов, а также 35 мелочей повседневного пользования (женскую шляпку, курительную трубку и прочее). Капсула весила 800 фунтов (363 кг), ее внутренний диаметр составлял 6,5 дюйма (16,5 см), а снаружи она была защищена оболочкой из сплава меди, хрома и серебра. Капсулу назвали из-за ее формы «бомбой времени». По случаю проведения новой Всемирной ярмарки, проходившей там же в Нью-Йорке уже в 1964 году, рядом с первой капсулой была заложена и вторая. Ее «сувенирами» стали: данные о ядерном оружии, кредитная карточка, противозачаточные таблетки, искусственный сердечный клапан, пластинка группы Битлз, кусок облицовки космического корабля. Открыть обе капсулы завещано одновременно – в 6939 году. Мода на закладку капсул с посланиями будущим поколениям прижилась во многих странах. Для сбора информации обо всех существующих таких посланиях было создано Международное общество временных капсул. Примеры подобных конструкций встречаются еще в глубокой древности. Возможно, начало положили египтяне, снабжавшие своих фараонов всем необходимым для загробной жизни. А может быть, традиция идет от жителей древнего Шумера, закладывавших в фундаменты храмов и дворцов послания будущим правителям. Или из далекого Средневековья, когда в стенах замков короли прятали карты с описанием мест, где зарыты сокровища.

В 1999 году было объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов - флейты возрастом 9000 лет.

В 2002 году в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии.

23 сентября 2008 года стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы Android, завоевавшей лидирующую позицию среди операционных систем для мобильных устройств и электронных гаджетов. Начало разработки новой операционной системы осуществлялось компанией Android Inc., но в 2005 году она была куплена компанией Google. Став владельцем разработчика, Google создал отдельный альянс, который и стал вести дальнейшую разработку операционной системы Android. Этот альянс носит название Open Handset Alliance, и именно он выпустил в свет первую официальную версию ОС Android. Пока Android продолжает удерживать в руках пальму первенства среди операционных систем для мобильных устройств.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 сентября чтит память святителей Петра и Павла. В народе день назвали Петр и Павел Рябинники. Если сорвать рябину в этот день, то она защитит от нечистой силы и простуды. Поставьте в доме веточку рябины, чтобы привлечь в вашу жизнь счастье. Начинайте новые дела в этот день – они успешно завершатся.

Что сегодня нельзя делать

До полудня нельзя считать мелкие деньги - не будет больших денег.

Приметы на 23 сентября

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в УкраинеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода будет 23 сентября - такой будет и вся осень.

23 сентября именины

Именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны и Евгения.

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Автор: Нана Черная