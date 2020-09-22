22 сентября - 265-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 100 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 сентября Юлианского календаря.

Какой праздник 22 сентября 2020

В этот день мир отмечает День осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобиля, День хоббита, День защиты слонов, День раскрашивания серости, День сети, Всемирный день носорогов, Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом.

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Памятные даты 22 сентября, годовщины и события

В 1792 году в этот день была провозглашена Французская республика. Это явилось точкой отсчета французского республиканского календаря.

22 сентября 1862 года 16-й президент США Авраам Линкольн объявил о том, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными». Декларация об отмене рабства во всех штатах была опубликована в газетах, а также напечатана отдельными выпусками. 30 декабря 1862 года президентом была подписана «Прокламация об освобождении», и первый же день нового 1863 года ознаменовался вступлением Декларации в законную силу. Авраам Линкольн (1809– 1865) – американский государственный деятель, 16-й президент США, и первый президент от Республиканской партии, освободитель американских рабов, национальный герой американского народа. Линкольн выступал против расширения рабства на новые территории, и стал одним из инициаторов создания Республиканской партии, от которой и был избран в президенты страны.

В 1869 году в Австрии были выпущены первые в мире почтовые открытки.

В 1955 году вблизи Бахчисарая была открыта Крымская астрофизическая обсерватория.

В 1955 году в Великобритании началось коммерческое телевещание.

В 1993 году произошло крушение экспресса «Sunset Limited» в штате Алабама: поезд рухнул с моста в реку Мобил. Погибли 47 человек.

В 2000 году из-за падения стоимости акций состояние основателя и главы компании «Майкрософт» Билла Гейтса сократилось на 22 млрд долларов, но «оставшиеся» 63 миллиарда позволили ему сохранить за собой титул самого богатого человека мира.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 сентября чтит память родителей непорочной Девы Марии - Анны и Иоакима. В народе их считают покровителями бездетных женщин.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя давать и брать в долг, а также решать другие финансовые вопросы. Не стоит также спать при лунном свете, лучше закройте окно шторой. Считается, что иначе вы можете потерять здоровье и красоту, в вашей жизни появится больше неудач и бед. Нежелательны длительные поездки и переезды. Резкая смена обстановки 22 сентября может привести к череде неудач в карьере и финансовой сфере.

Приметы на 22 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- улетели перелетные птицы – зима будет суровой;

- богатый урожай рябины – осень будет дождливой.

22 сентября именины

Именины у Анны, Иосифа, Никиты, Феодосия и Харитона.

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Автор: Нана Черная