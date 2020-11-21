Сегодня - Всемирный день приветствия / фото REUTERS

Какой праздник 21 ноября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день рыболовства, Всемирный день приветствия, Всемирный день телевидения, Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека, День без музыки, Европейский день муковисцидоза.

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В Украине - День достоинства и свободы, День десантно-штурмовых войск ВСУ, в США - День ложного признания, День начинки, День пряника, День усыновления, День здоровья в сельских поселениях, в Италии - Праздник Девы Марии делла Салюте, в Греции - День вооруженных сил, в Польше - День социального работника.

Памятные даты 21 ноября, годовщины и события

21 ноября 1783 года состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и успешно приземлились спустя 25 минут.

В 1847 году на озере Мичиган сгорел голландский пароход «Феникс». Погибли 240 человек. 

В 1877 году Томас Эдисон запатентовал фонограф.

В этот день в Эгейском море затонул «Британик» - корабль-близнец легендарного «Титаника» / фото 7info.ru

Ранним утром 21 ноября 1916 года в Эгейском море затонул «Британик» - корабль-близнец легендарного «Титаника». Самое большое судно того времени, «Британик» был переоборудован под госпиталь и активно участвовал в военных действиях Первой мировой войны. Он был одним из пяти потопленных лайнеров компании «Уайт Стар Лайн». «Британик» - госпитальное судно Его Величества, строившийся первоначально как пассажирский лайнер «Гигантик», был последним из серии трех лайнеров класса «Олимпик». Он задумывался как замена погибшему «Титанику» и обладал рядом усовершенствований. Однако ему так и не удалось оказаться на линии Саутгемптон - Нью-Йорк, для которой он строился. Вместо этого лайнер сразу же был реквизирован Британским Адмиралтейством, которое переоборудовало его в госпитальное судно. В этом качестве «Британик» принимал на борт более 3 тысяч пациентов. В ноябре 1915 года лайнер был зачислен в состав флота и отправлен на Средиземное море, где совершил пять успешных рейсов в восточное Средиземноморье и вывез в общей сложности 15 тысяч солдат Британской империи. 21 ноября 1916 года, налетев на немецкую мину в Эгейском море, лайнер «Британик» опрокинулся и затонул всего за 55 минут. Благодаря хорошо организованной спасательной работе, из 1 136 раненых и членов команды, находившихся на палубе, погиб только 21 человек. Жертвами стали те, кто не успел спрыгнуть с высоко поднявшейся над водой кормы со все еще вращающимися ходовыми винтами. В 2000 году режиссером Брайаном Тренчард-Смитом был снят художественный фильм «Британик».

В 1934 году состоялось первое выступление Эллы Фицджеральд - американской певицы, одной из величайших вокалисток в истории джазовой музыки («первая леди джаза», «первая леди песен»), обладательницы голоса диапазоном в три октавы, мастера скэта и голосовой импровизации. Она - 13-кратный лауреат премии «Грэмми», лауреат Национальной медали искусств (США, 1987), Президентской медали Свободы (США, 1992), кавалер Ордена Искусств и литературы (Франция, 1990) и многих других почетных наград. За свою 50-летнюю карьеру выпустила около 90 альбомов и сборников — как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами.

В 2013 году произошло обрушение торгового центра Maxima в Риге. В результате катастрофы погибли 54 человека, в том числе три спасателя, получили ранения 40 человек.

Какой сегодня церковный праздник

Церковь сегодня чтит память святого Михаила / фото wikipedia.org

Православная церковь 21 ноября чтит память святого Михаила. Христиане считают его одним из семи архангелов, архистратигом небесного воинства, покровителем человеческого рода. Другие названия праздника: «Михаил», «Михаил Грязник», «Михайловские оттепели», «Михайловские грязи», «Дворовой». По традиции день связывается с началом зимы.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссориться и повышать голос. Также нельзя тяжело физически работать. Еще в этот день снятся вещие сны. Но, чтобы они сбылись, нельзя их рассказывать. 

Приметы на 21 ноября     

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром иней - зима будет снежной; 

- утром туман – к оттепели; 

- день ясный - скоро придут морозы; 

- идет мокрый снег - весна будет дождливой. 

21 ноября именины 

Именины у Гавриила, Михаила, Рафаила и Павла.

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Автор: Нана Черная