21 июня - 172-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 193 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 21 июня 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день цветка, Международный день празднования солнцестояния, Международный день медлительности, Международный день мотоциклиста, День селфи, День солидарности атеистов, Всемирный день рукопожатий, Всемирный день жирафа, Международный день скейтбординга, Международный день йоги, Международный день футболки, Всемирный день гидрографии, Всемирный день гуманистов.

В США - День штата Аризона, День государственности штата Нью-Гэмпшир, День «Возьми свою кошку на работу», День благодарности высоким девушкам, День собачьей вечеринки, День гонга, День cмузи, День морской ракушки, День благодарности дневному свету, День персиков с кремом, в Хорватии - День оптимизма, во Франции - Праздник музыки, в Египте, Сирии, Уганде, Иордании, Ливане - День отца, на Кубе - День посадки деревьев, в Великобритании, Ирландии - День личных размышлений, во Вьетнаме - День журналистов, в Того - День мучеников, в Канаде - День аборигенов, в Боливии - Андо-амазонский Новый год, в Индии - День поста и духовных практик «Пандава Нирджала Экадаши», на Острове Норфолк - День рождения королевы, на Бермудах - День национальных героев, в Гренландии - Национальный день «Уллортунек».

Памятные даты 21 июня, годовщины и события

В 1893 году в этот день первое колесо обозрения - «Чертово колесо» - было презентовано на Всемирной выставке в Чикаго. За все время выставки на колесе прокатились почти 1,5 млн посетителей, заплатив за 10-минутную поездку 50 центов. Это принесло организаторам почти 730 тысяч долларов прибыли - по тем временам заоблачные деньги.

Читайте такжеВыходные в июле 2021: сколько дней отдыха будет в УкраинеВ 1913 году впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана. Восемнадцатилетняя американка Джорджия Бродвик по прозвищу Крошка, используя пятикилограммовый шелковый парашют, прыгнула с высоты 305 метров с самолета, пилотируемого Гленном Мартином, и благополучно приземлилась на поле аэродрома Гриффит-Филд в Лос-Анджелесе.

В 1948 году фирма грамзаписи «Columbia Recording Corporation» выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки. Это было настоящей революцией в музыкальной индустрии. На смену прежним тяжелым и хрупким дискам с одной песенкой на стороне пришли виниловые альбомы. «Columbia Recording Corporation» пригласила на презентацию полсотни корреспондентов ведущих американских газет. Сегодня все грампластинки стали раритетом...

В 2004 году в этот день первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» вышел в космос.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 июня чтит память великомученика Феодора Стратилата, Гераклийского. В народе день назвали Федор Колодезник. Было принято 21 июня выбирать место для будущих колодцев.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется этот день проводить в одиночестве. Нельзя ссориться и ругаться.

Приметы на 21 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром много росы – к ясной погоде и хорошему урожаю льна;

- утром гром гремит – к ненастью;

- день грозовой – к плохому сенокосу.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная