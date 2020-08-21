21 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

21 августа - 233-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 132 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 21 августа 2020

В этот день мир отмечает Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, International Sex Day и Международный день без косметики и макияжа.

В Марокко - День молодежи, в США - День спумони, День пожилых людей, в Эстонии - День истории железной дороги, на Филиппинах - День Ниной Акино, в Латвии - День принятия Конституционного закона.

Памятные даты 21 августа, годовщины и события

Читайте такжеРелигиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяц

В 1560 году 13-летний датский мальчик Тихо Браге изучал юриспруденцию в университете Копенгагена. Но в этот день произошло предсказанное полное солнечное затмение, и этот факт так поразил подростка, что после дневных занятий он по ночам стал изучать звездное небо и стал самым знаменитым астрономом своего времени.

В 1803 году австралийская газета «Sydney Gazette» впервые в мире дала подробное описание коалы.

В 1825 году в Одессе был открыт Музей древностей.

В 1841 году американский промышленник Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи.

В 1902 году был основан «Кадиллак», отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса «люкс». Звучное название было дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройт.

21 августа 1911 года картина Леонардо да Винчи - знаменитая «Джоконда» - была похищена работником Лувра, итальянским мастером по зеркалам Винченцо Перуджей. Стоит отметить, что после смерти Леонардо да Винчи «Джоконда» была приобретена французским королем Франциском I и оставалась в королевской коллекции. С 1793 года картина была помещена в Центральном музее искусств в Лувре. «Мона Лиза» всегда там находилась как одно из достояний национальной коллекции. Так вот, пропажа обнаружилась только на следующий день, после чего музей был закрыт, и начались поиски. Через прессу похитителю были обещаны вознаграждение и полная тайна, так как существовало опасение, что, не найдя возможности продать этот шедевр, преступник может его уничтожить. Ответа на это заявление не последовало. Только через 2 года похититель предложил купить картину владельцу одной из художественных галерей в Италии, тот связался с полицией, и преступник был арестован. На допросе Перуджи признался, что украл картину, потому что хотел вернуть на родину национальное достояние. Суд приговорил его к одному году тюрьмы. В двадцатом столетии знаменитая картина Леонардо да Винчи почти не покидала Лувр, лишь побывав в 1963 году в США и в 1974 году в Японии.

В 1932 году в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.

В 1965 году в английском футболе впервые были разрешены замены в ходе матча. Первым игроком, вышедшим на замену, стал Кейт Пикок.

В 1981 году ученые впервые сообщили в прессе об угрозе глобального потепления на Земле.

В 2002 году в пустыне на севере штата Аризона прошли успешные испытания прототипа марсохода «Spirit».

В 2006 году началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 августа чтит память святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. Другие названия праздника: «Мирон», «Ветрогоны», «День Стрибога».

Что сегодня нельзя делать

Так как день был связан с ветром, то стоит быть осторожнее: держаться подальше от шатких конструкций, не подходить к воде и не выходить на открытые пространства. Также не забывайте, что сейчас Успенский пост. Значит нужно его соблюдать: воздерживаться от жирной пищи, очищать тело и душу от негативного. Этот пост считается, не менее строгим, чем Великий.

Приметы на 21 августа

Читайте такжеВыходные в августе 2020: когда и сколько будем отдыхать (календарь)

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром туман и роса - погода в ближайшие дни будет хорошая;

- утром изморозь – будет хорошим урожай в следующем году;

- какое 21 августа - таков и январь.

21 августа именины

Именины у Емилиана, Григория, Фёдора, Мирона, Иосифа, Зосимы, Николая, Леонида, Моисея и Германа.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)