20 сентября - 263-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 102 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 сентября Юлианского календаря.

Какой праздник 20 сентября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день риса и Всемирный день валенсийской паэльи.

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Памятные даты 20 сентября, годовщины и события

В 1792 году во Франции разрешили разводы.

В 1917 году канадский парламент предоставил право голоса матерям, женам и сестрам солдат, воюющих на фронте.

В 1946 году состоялось открытие Каннского кинофестиваля. Хронологически первой приняла фестиваль кино Венеция, а не Канны. Венецианский фестиваль замышлялся как демонстрация силы и славы на то время нацистского режима. Во Франции, чувствующей, что тучи сгущаются, возникла идея противопоставить фашистскому кино кинематограф «свободного мира». В 1939-м все уже было готово, но грянула Вторая мировая война. Первый Каннский фестиваль был отложен на семь лет. На сегодня он является наиболее престижным и широко освещаемым событием в кинематографическом мире. Ежегодно на знаменитой набережной Круазетт в курортном городе Канны собираются звезды, профессионалы кино и любители широкого экрана со всего мира. А в 1946 году на конкурс было представлено 46 фильмов, 11 из них получили главную награду – Гран-При. «Золотая пальмовая ветвь», как высшая награда фестиваля, стала присуждаться с 1955 года. На фестивале вручаются и другие призы. С 1946 года кинофестиваль проводится ежегодно. Но в его истории не всегда все было гладко – в некоторые годы по различным причинам он отменялся. В 1951 году организаторы фестиваля изменили время его проведения – Каннский фестиваль стал проводиться весной. К концу шестидесятых кинофестиваль приобрел статус респектабельного – с развитой инфраструктурой, отработанными механизмами и умело режиссируемой интригой, что стало залогом развития и успеха следующих смотров.

В 1999 году в бельгийском Антверпене начала работу «школа проституток». На курсы зачислялись не только «начинающие», но и те, кто хотел повысить уровень своего профессионального мастерства. Спустя три месяца школа была закрыта под давлением общественных организаций.

В 2000 году власти Тайваня арестовали 25-летнего Чэн Инь-Хао, создателя знаменитого компьютерного вируса CIH, названного по инициалам автора. В народе вирус известен как «Чернобыль», так как одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на атомной электростанции.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 сентября чтит память игумена Луки Каппадокийского. В народе праздник назвали Луков день.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя свататься, не стоит также рассказывать о своем хорошем настроении и хвастаться здоровьем. Все это вы можете в скором времени потерять.

Приметы на 20 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- облака молочные - скоро похолодает;

- на лучке мало шелухи – зима будет морозной.

20 сентября именины

Именины у Григория, Ивана, Евгения, Михаила, Степана, Андрея и Петра.

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Автор: Нана Черная