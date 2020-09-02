2 сентября - 245-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 120 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 2 сентября 2020

В этот день мир отмечает День окончания второй мировой войны.

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В Украине - День нотариата, в США - День корректировки календаря, День победы над Японией, День черничного эскимо на палочке, в Италии - Венецианский кинофестиваль, в Испании - День Сеуты, в Индии - Праздник «Онам», во Вьетнаме - День независимости, в Тибете - День демократии, в Китие, Сингапуре - Праздник голодных духов.

Памятные даты 2 сентября, годовщины и события

В этот день в 1794 году началось строительство Одессы.

В 1889 году был открыт морской порт в Мариуполе.

В 1922 году на заводах Генри Форда появилось предупреждение - любого, от кого будет нести запахом пива, вина или более крепких напитков, ждет немедленное увольнение с работы.

В 1939 году, на следующий день после начала Второй мировой войны, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн по просьбе группы европейских эмигрантов-физиков, в числе которых были и Лео Сциллард, и Эдвард Теллер, подписал письмо на имя президента США Франклина Рузвельта, в котором содержалось предложение начать работы по созданию ядерного оружия. В послании физиков содержалась информация о том, что на базе специальной переработки урана можно получить новый источник энергии, который мог быть использованным для создания исключительно мощных бомб нового типа. Авторы письма, встревоженные наличием аналогичных проектов, разрабатывавшихся в только что развязавшей войну нацистской Германии, призвали американское правительство использовать весь научный и военно-промышленный потенциал США, чтобы опередить гитлеровцев в создании нового оружия колоссальной разрушительной силы. Письмо попало к Рузвельту 11 октября 1939 года. Ответом стала его известная фраза: «Это требует действий!». В результате был создан «Урановый комитет» и выделено 6000 долларов на первые эксперименты. Практическая реализация проекта, получившего кодовое название «Манхэттенский», началась 6 декабря 1941 года, за день до нападения германского союзника Японии на Перл-Харбор и вступления США во Вторую мировую войну.

2 сентября 1945 года Актом капитуляции Японии, который был подписан на борту американского линкора «Миссури», закончилась Вторая мировая война. Она началась 1 сентября 1939 года нападением нацистской Германии на Польшу. Война охватила территории 40 государств трех континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океана - Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превысила 1,7 млрд человек.

В 1958 году впервые вышло в эфир телевидение Китая.

2 сентября 1969 года - один из «дней рождения Интернета». В лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая успешная передача данных между соседними компьютерами.

В 1996 году в этот день в Украине была введена в обращение новая нацвалюта - гривня. Тогда официальный курс гривни по отношению к доллару составлял 1,76 грн за доллар.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 сентября чтит память библейского пророка Самуила, или Шмуэля (то есть «услышанного богом»). Также это народная дата празднования Самойлового дня. Этот день считался праздником отцов и мужей. С самого утра дочери и жены ухаживали за ними, дарили подарки, накрывали праздничный стол. Славяне просили у пророка Самуила хорошей погоды для осенних работ.

Что сегодня нельзя делать

Не заводите новых знакомств – в будущем эти люди могут сильно навредить. Нельзя стричь волосы и ногти.

Приметы на 2 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- журавли высоко и не спеша летят – осень будет теплой;

- много рябины выросло – осенью будет много дождей.

2 сентября именины

Именины у Самуила, Севира, Максима, Ивана, Александра, Владимира, Тимофея, Николая, Виктора, Степана, Федора и Льва.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)