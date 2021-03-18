18 марта - 77-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 288 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 18 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День ящиков, ящичков и коробочек, День абсолютно невероятных детей, День рождения электрической бритвы, День богини плодородия, Глобальный день переработки отходов.

Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеВ Британии - День апельсинов и лимонов, в США - День штата Южная Каролина, День бургера «Слоппи Джо», День спасения фермерских хозяйств, День заботливых компаний, День биодизеля, День кружевного овсяного печенья, День неуклюжих моментов, День прощения мамы и папы, во Франции - День Парижской коммуны, в Монголии - Мужской праздник, в Беларуси - День внутренних войск, в Конго - День Мариана Нгуаби, в Турции - День победы при Чанаккале, в Мексике - День экспроприации нефтяной промышленности, в Индии - День оружейных заводов, в Ирландии, Канаде, Австралии - День Шилы.

Памятные даты 18 марта, годовщины и события

В 37 году началось правление римского императора Калигулы.

В 1314 году состоялся папский суд над великим магистром Жаком Моле и другими тамплиерами, дожидавшимися этого суда 7 лет. Их осудили на пожизненное заключение. А великого магистра де Моле и приора Нормандии сожгли на костре.

В 1662 году в Париже появился первый общественный транспорт - восьмиместная карета, названная «омнибус», что означало - «для всех». Омнибус комбинировал функции извозчика и дилижанса: как извозчик, омнибус перевозил пассажиров в городе; как дилижанс, - был маршрутным транспортным средством, перевозящим большое количество пассажиров на дальние расстояния. Но монополизм омнибуса продлился недолго: уже в тридцатых годах 19 века в городах появились первые конки. В настоящее время в ряде европейских городов омнибусы выполняют функцию транспорта для туристов. А в городе Санта-Клара на Кубе омнибусы до сих пор используются как городской транспорт.

В 1813 году в США был запатентован аппарат для производства угольного газа.

В 1839 году китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.

В 1850 году американские бизнесмены Хенри Уэллс и Уильям Фарго основали финансовую компанию «American Express».

В 1871 году во Франции центральный комитет Национальной гвардии опубликовал прокламацию о создании Парижской коммуны.

В 1891 году вступила в строй телефонная связь Лондон - Париж.

В 1892 году был учрежден приз для лучшей хоккейной команды - Кубок Стэнли. Он ежегодно вручается победителю серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Представляет собой серебряную вазу высотой почти 90 см с массивным цилиндрическим основанием. Свое название он получил благодаря лорду Стэнли Престону – генералу-губернатору Канады, представителю королевы Великобритании в ее бывшем владении в период с 1888 по 1893 год.

В 1898 году немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания.

В 1900 году был основан голландский футбольный клуб «Аякс».

В 1902 году в Милане впервые записался на фонограф итальянский тенор Энрико Карузо.

В 1917 году в Киеве открылась первая украинская гимназия.

В 1921 году из-за драки пассажиров на борту китайского парохода «Хон Кох» он потерял управление и затонул, погибли более тысячи человек.

В 1924 году в США прошла премьера немого фильма «Багдадский вор» стоимостью 2 млн долларов.

В 1925 году огромный смерч пронесся по трем штатам США. Погибли 695, пострадали 2027 человек.

В 1931 году в США компания Schick начала производство первых электрических бритв. История бритвенных принадлежностей достаточно занятная. Примерно в 330 году до Рождества Христова греки и римляне переняли египетский метод бритья с помощью бронзовых скребков. Воины брили не только бороды, но и волосы на голове, чтобы враги не могли за них схватить. В целом, считается, что новаторами в области изобретения бритвенных приспособлений являются военные. Именно они в разное время творчески подходили к бритью: в перерывах между битвами воины развлекались, наводя глянец на щеках и подбородке, используя для этого все, что было под рукой, – саблю, секиру или нож. Тем не менее, количество раненых бойцов при неосторожном бритье постоянно росло. Решил эту проблему в начале 19 века отставной полковник Шик. Он изобрел бритвенный станок. Благодаря ему процесс бритья превратился в вполне безопасное занятие. А 18 марта 1931 года в США началось производство первых электрических бритв. В 1975 году Марсель Бик изобрел первую одноразовую бритву. Так процедура бритья стала быстрой, комфортной и безболезненной.

В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.

В 1965 году каждый из музыкантов «Роллинг Стоунз» был оштрафован на 5 фунтов «за публичное справление малой нужды».

В 1988 году в ЮАР была изготовлена самая большая буханка хлеба в мире – ее вес составил 1,43 тонны.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 марта чтит память святого Конона Мандонского. В народе его считали покровителем и защитником урожая, огородников и посевов. Поэтому день назвали «Конон Огородник».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сплетничать и болтать лишнее. Не бездельничайте.

Приметы на 18 марта

Читайте такжеЦерковные праздники в марте: православный календарь на месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- день теплый – таким будет и лето;

- ясная погода - града летом не будет.

18 марта именины

Именины у Феодора, Адриана, Давида, Константина, Ивана, Марка, Ираиды, Кирилла и Николая.

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Автор: Нана Черная