17 мая - 137-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 228 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 17 мая 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения Интернета, Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, День пульмонолога, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, День вина «Пино-гри», Всемирный день электросвязи и информационного общества (Международный день телекоммуникаций), Международный день детского телефона доверия, Глобальная неделя безопасности дорожного движения (ООН), Международная неделя коучинга, Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе.

Читайте такжеВыходные в мае: сколько дополнительных дней отдыха получат украинцыВ Украине - День пульмонолога, в США - День штата Айдахо, День «Выпускной кисточки», День вишневого коблера, День барахольщика, День грецкого ореха, День охоты на грибов, в Норвегии - День Конституции, День детей, на Каймановых островах - День открытия, в Латвии - День пожарного и спасателя, в Нигерии - День Конституции, в Израиле - Праздник дарования Торы «Шавуот», на Кубе - День аграрной реформы, в Конго - День освобождения, в Испании - День галисийской литературы, в Аргентине - День военно-морского флота.

Памятные даты 17 мая, годовщины и события

В 1497 году португальский мореплаватель Васко да Гама достиг берегов Индии.

В 1642 году был основан город Монреаль.

В 1718 году английский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет - так называемое ружье Пакла.

В 1792 году спрятавшиеся от солнца под тенью раскидистого дерева 24 брокера решили основать Нью-Йоркскую фондовую биржу. Там, где росло это дерево, сегодня расположена Уолл-стрит.

В 1849 году пожаром было уничтожено 15 кварталов и доки города Сент-Луис (Миссури, США).

В 1861 году первое в мире туристическое бюро Томаса Кука отправило в поездку первую в мире туристическую группу - из Лондона в Париж.

В 1861 году в Лондоне впервые публично была продемонстрирована цветная фотография. Сделана она была по методу шотландского физика Джеймса Максвелла.

В 1916 году в Англии впервые в мире был совершен переход на летнее время.

В 1929 году после долгих розысков в Филадельфии был схвачен мафиози, глава торговцев контрабандными спиртными напитками Аль Капоне, которому было предъявлено обвинение лишь в незаконном хранении пистолета. Но до суда дело не дошло.

В 1978 году швейцарская полиция в Лозанне обнаружила останки Чарли Чаплина, похищенные из могилы за 11 недель до этого.

В 1998 году в Мэлдоне (Англия) было приготовлено блюдо кэрри весом 2653 кг - мировой рекорд.

В 2009 году вышла первая, тестовая версия компьютерной игры «Minecraft», ставшей одной из самых популярных в мире.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 мая чтит память святой Пелагии Тарсийской, девы. Другие названия праздника - «Пелагея», «День баклушников». Пелагия считается покровительницей птиц. Люди обращались к Пелагее за помощью невинным.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя обижать птиц, особенно ворон. Даже есть лучше не мясо птицы.

Приметы на 17 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- сильный дождь – к хорошему урожаю;

- неяркое солнце - к продолжительной плохой погоде;

- воробьи стайками носятся по небу – к ветряной погоде.

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Автор: Нана Черная