17 марта - 76-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 289 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 17 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Праздник шепота, День святого Патрика, День подводной лодки.

В Украине - День мобилизационного работника, в США - День шейха Муджибура Рахмана, День эвакуации из Массачусетса, День «Брось курить!», День ирландской кухни, День говяжьей солонины с капустой, в Нидерландах - Фестиваль деревьев, в Таиланде - День бокса Муай Тай, в Бангладеш - День детей, в Британии - День «Бип-Бип», в Кыргызстане - День памяти жертв Аксыйской трагедии, в Бельгии, Нидерландах - День инженера.

Памятные даты 17 марта, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будем отдыхать в этом месяцеВ 1800 году в этот день на рейде Ливорно загорелся и взорвался британский линейный корабль «Королева Шарлотта». Из 859 человек на борту погибли 673.

В 1825 году в испанской части острова Санто-Доминго было провозглашено создание Доминиканской Республики.

В 1845 году англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку.

В 1861 году завершился процесс объединения южных и северных итальянских земель в единое государство. В конце 1850-х годов в итальянском королевстве пьемонтские правящие круги старались не допустить созыва всеитальянского Учредительного собрания. Они были против объединения путем территориального расширения Сардинского королевства и присоединения к Пьемонту. Плебисцит, проведенный 21 октября 1860 года на юге страны, одобрил слияние Неаполя и Сицилии с Сардинским королевством; в ноябре в результате плебисцитов в его состав вошли также Умбрия и Марке. Таким образом, к концу 1860 года Италия (кроме Рима с областью Лацио и Венеции) была фактически объединена. Это сопровождалось унификацией законодательства, судебной, денежной и таможенной систем, систем мер и весов, налогообложения. Это открыло путь для экономического сближения разобщенных территорий. Благодаря бурному строительству железных дорог (их протяженность выросла с 2500 км в 1861 году до 6200 км в 1871 году) были связаны между собой основные области Италии. В результате появились благоприятные возможности для быстрого создания единого национального рынка. В 2011 году Апеннинский полуостров отпраздновал 150-летний юбилей со дня объединения Италии. Тогда 17 марта был объявлен выходным днем. В зелено-бело-красные цвета – цвета национального флага – были окрашены улицы Рима и других итальянских городов, а празднества длились до самого утра.

В 1898 году была опубликована ставшая классической неаполитанская песня «O Sole Mio!».

В 1899 году был послан первый радиосигнал бедствия, вызывая на помощь коммерческому судну, севшему на мель в Песках Гудвина (побережье графства Кент, Англия).

В 1899 году американский астроном Уильям Пикеринг открыл Фебу - спутник Сатурна.

В 1950 году в США был открыт 98-й химический элемент – Калифорний.

В 1959 году в ночь на 17 марта Далай-лама XIV и его сторонники бежали из Тибета в индийский город Дхарамсала. Там было сформировано тибетское правительство в изгнании, существующее по сей день.

В 1960 году в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.

В 1989 года в египетском городе Гизе, неподалеку от пирамиды Хеопса, во время археологических раскопок на двухметровой глубине была найдена мумия знатной молодой женщины, предположительно жившей в эпоху III династии. Погребена она была в 2600 году до нашей эры. Некоторое время считалось, что это был один из первых опытов по мумифицированию человека. Археологические раскопки в 1997 году англо-американской экспедиции в Иераконполе позволили подтвердить более древние истоки мумифицирования в Египте. Ученые обнаружили несколько неповрежденных женских захоронений. Исследовав сопровождаемый погребения инвентарь, они смогли датировать захоронения периодом культуры Накада-II (примерно 3600 год до нашей эры). Кстати, словом «mumia» средневековые лекари обозначали специальное лекарство. В те времена арабские и еврейские торговцы добывали из египетских гробниц древние мумии, разрывали их на небольшие кусочки и продавали как лекарство. Его можно было найти практически в каждой аптекарской лавке Европы.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 марта чтит память преподобного Герасима Иорданского. Этот церковный праздник совпадает с прилетом грачей. Поэтому в народе день назвали «Герасим Грачевник».

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется проводить любые медоперации. Не стоит также совершать крупные покупки - они будут напрасными.

Приметы на 17 марта

Читайте такжеПраздники в марте: какие даты будут отмечать украинцы в первый месяц весныИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- грачи играют – к хорошей погоде;

- грачи стаями вьются над гнездами - к переменчивой погоде;

- грачи кричат – к дождю.

17 марта именины

Именины у Герасима, Василия, Даниила, Павла, Иулиании, Иакова, Григория, Вячеслава и Ульяны.

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Автор: Нана Черная