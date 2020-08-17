17 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

17 августа - 229-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 136 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 17 августа 2020

В этот день мир отмечает День лысых ежиков и День проснувшихся улиток.

Читайте такжеИменины в сентябре: как назвать ребенка, рожденного в первый месяц осениВ США - День индонезийско-американской дружбы, День признания бэби-бумеров, День благодарности черным котам, День ванильного заварного крема, в Колумбии - День инженера, в Таджикистане - День работников службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, в Габоне - День независимости, в Боливии - День флага, в Индонезии - День независимости, на Ямайке - День Маркуса Гарви, в Канаде - День открытия, в Аргентине - День памяти генерала Сан-Мартина.

Памятные даты 17 августа, годовщины и события

В 1771 году английский ученый Джозеф Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений.

В 1896 году Бриджет Дрисколл стала первой в истории жертвой наезда автомобиля. ДТП случилось в Лондоне. Автомобиль, управляемый Артуром Эдселлом, сбил Бриджит Дрисколл, 44-летнюю мать двоих детей. Это был первый в мире случай наезда на пешехода автотранспортом, повлекший за собой летальный исход. По словам свидетелей, автомобиль ехал с «огромной скоростью». Водитель Артур Эдселл, служащий «Англо-французской автомобильной компании», которая демонстрировала публике свою новинку, должен был ехать со скоростью четыре мили в час, но вдвое превысил ее - очевидно, чтобы произвести впечатление на юную леди, которую взялся прокатить. Согласно свидетелям, во время инцидента он с ней оживленно беседовал. Водительский опыт Эдселла насчитывал три недели. Миссис Дрисколл вышла на дорогу, не обратив внимания на ограждение и вывески, объявлявшие о движении транспортных средств с мотором. Увидев несущуюся на нее повозку без лошади, она попыталась защититься от нее зонтиком, но тщетно. После шестичасового разбирательства первого в истории ДТП со смертельным исходом суд присяжных постановил, что это была «случайная смерть», и против Эдселла и компании уголовное дело возбуждать не стали. На разбирательстве прокурор заявил: «Такое никогда больше не должно случиться». Судья вынес вердикт: «Миссис Дрисколл стала жертвой собственной неосторожности».

17 августа 1896 года стартовала новая вспышка «золотой лихорадки» на Клондайке. Первое золото в местечке Реббит-Крик нашел индеец Джим Скукум, хотя, долгое время это открытие приписывали его партнеру, европейцу Джорджу Кармаку, поскольку именно он юридически зарегистрировал эту находку. Когда счастливцы добрались до ближайшего города Форти Майл на реке Юкон и сообщили радостную весть, город опустел в считанные часы - практически все его обитатели ринулись искать свою «золотую» удачу. «Золотая лихорадка» привела на запад не только золотоискателей, но и купцов, фермеров и другой бизнес, что способствовало строительству почтовых трактов и железных дорог, развитию техники, привлечению инвестиций и развитию экономики в целом.

Читайте такжеМедово-яблочный пирог: как приготовить очень вкусную выпечкуВ 1903 году Джозеф Пулитцер - американский издатель и журналист, родоначальник жанра «желтой прессы» - учредил Пулитцеровскую премию.

В 1914 году во Львове был создан добровольческий легион «Украинские сечевые стрельцы».

В 1998 году президент США Билл Клинтон дал первые показания большому жюри о своих отношениях с Моникой Левински.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 августа чтит память преподобной мученицы Евдокии Римляныни. Другие названия праздника: «Авдотья», «Малиновка», «Огуречница», «Сеногной». С этого дня начинают идти мелкие моросящие дожди, поспевает лесная малина, хозяйки собирают последние огурцы.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя одалживать деньги. Также день не стоит проводить в одиночестве, лучше посвятить его родным и близким.

Приметы на 17 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода на Евдокию – таким и будет ноябрь;

- много малины - урожай хлеба будет богатым.

17 августа именины

Именины у Дмитрия, Ивана, Андрея, Антонина, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Максимилиана, Ирины и Семена.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)