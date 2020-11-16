16 ноября – 320-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 45 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 16 ноября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день рукоделия, Международный день толерантности и Международный день борьбы с анорексией.

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Памятные даты 16 ноября, годовщины и события

В этот день в 1841 году в Нью-Йорке был запатентован пробковый спасательный пояс.

16 ноября 1848 года в Лондоне дал свой последний концерт Фредерик Шопен (1810–1849) - великий польский композитюнеор и пианист. У Шопена было так мало сил, что он смог играть только один час. Через неделю он вернулся в Париж и 17 октября 1849 года умер в своей квартире на Вандомской площади. Урна с сердцем композитора, согласно его предсмертной воле, была перевезена сестрой Шопена в Варшаву и замурована в одной из колонн костела Святого креста. Творчество Шопена оказало огромное влияние на многие поколения музыкантов. Он является одним из основных композиторов в репертуаре известных пианистов. С 1927 года в Варшаве каждые 5 лет проводятся международные конкурсы пианистов имени Шопена.

16 ноября 1945 года была образована ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Она явилась формальной преемницей созданного в 1925 году и ушедшего в небытие Международного института по интеллектуальному сотрудничеству. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже. В ЮНЕСКО в настоящее время входят 195 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов.

В 1966 году был зафиксирован самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 ноября чтит память святой княжны Анны Всеволодовны - дочери киевского князя Всеволода Ярославича. В простонародье ее прозвали Холодной, так как погода в эти дни начинала меняться, наступали холода, зима вступала в свои права. Другие названия праздника: «Анна Холодная», «Кросник», «Агапий», «Баба».

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя ссориться, выходить из дома без особой надобности, желательно избегать людных мест. Иначе можете словить сглаз или порчу. А если поссорятся супруги, то скоро могут развестись.

Приметы на 16 ноября

Читайте такжеВыходные в ноябре: как будем отдыхать в третий месяц осениИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- не выпал снег - быть ближайшему году неурожайным;

- днем стоит холодная погода - осенью будет голодно;

- облака летят низко – к морозам;

- вечером ударил мороз - зима будет теплой.

16 ноября именины

Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Михаила, Эдмунда, Владимира и Николая.

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Автор: Нана Черная