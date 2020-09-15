Сегодня - День свободных денег / фото УНИАН

Какой праздник 15 сентября 2020

В этот день мир отмечает День свободных денег, Международный день точки, День рождения экологической организации Greenpeace, Международный день демократии и Всемирный день борьбы с лимфомами.

Читайте такжеВыходные в сентябре: сколько будем отдыхать в первый месяц осени

В США - День IT-профессионалов, День «Будь готов», День пасты «Лингвини», День мятного ликера, День фетровой шляпы, в Беларуси - День библиотек, в Индии - День инженера, в Нидерландах - День принца, в Гондурасе, Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре, Никарагуа - День независимости, в Азербайджане - День знаний, в Мексике - День памяти долоресского призыва к революции, в Британии - День битвы за Британию, в Таиланде - День Силпы Бхирасри.

Памятные даты 15 сентября, годовщины и события

В 1830 году в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге: из Ливерпуля в Манчестер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50-километровой магистрали отправились восемь железнодорожных вагонов. Акционерное общество «Liverpool & Manchester Railroad Company» назначило техническим руководителем проекта Джорджа Стефенсона, изобретателя паровоза, который не только сконструировал машины, которые выиграли в открытом конкурсе право обслуживать новую дорогу, но и проложил саму магистраль, по «грузоподъемности и выносливости» признанную знатоками – шедевром дорожного строительства. Ширина колеи, выбранная Стефенсоном, во всех странах до сих пор считается стандартной. Поезда развивали скорость до 30 км/ч, пассажиры были в восторге. Церемония открытия железной дороги стала очень важным событием государственного масштаба. На ней присутствовали многие члены правительства, включая премьер-министра герцога Веллингтона. С этого дня в Великобритании, а затем и во всем мире началась бурная эпоха развития сети железных дорог. 

В этот день был зарегистрирован домен Google.com / фото  REUTERS

В 1874 году в швейцарском Берне открылся международный почтовый конгресс, на котором собрались представители 22 стран с целью выработать правила, регулирующие обмен почтой между государствами. В октябре ими был подписан договор о создании Всемирного почтового союза. 

В 1917 году был выпущен первый номер журнала «Форбс». 

15 сентября 1916 года впервые в мире была проведена танковая атака, в которой было задействовано 49 боевых машин модели Mk.1. Это произошло в ходе крупномасштабной наступательной операции англо-французских войск против германских соединений во время Первой мировой войны в битве у деревни Флер близ реки Соммы. Но из-за низкой технической надежности этих танков в атаке участвовало только 18 боевых машин, остальные вышли из строя из-за неполадок или застряли в болоте. Тем не менее, участвовавшие в сражении танки смогли продвинуться вглубь обороны на 5 км за 5 часов. Причем потери англичан в этой наступательной операции оказались в 20 раз меньше обычных. Первый опытный образец танка был построен в Британии годом раньше (в 1915 году) и назывался «Little Willie». А окончательно первая боевая модель танка была готова в 1916 году, когда прошла испытания, и первый заказ британской армии на 100 машин поступил в производство. Это был танк Mk.1, выпускавшийся в двух модификациях – «Female» (только с пулемётным вооружением) и «Male» (с пулемётом и двумя 57-мм пушками). Танк двигался со скоростью 6 км/ч, преодолевал проволочные заграждения и траншеи. Броня толщиной 6-10 мм держала попадания пуль и осколков, но не могла выдерживать прямого попадания снаряда. Танк весом почти 30 тонн и длиной около 10 метров не имел машинного отделения. Экипаж, состоящий из 8 человек, и двигатель находились в одном корпусе, где температура поднималась до 50 градусов. Люди теряли сознание от выхлопных газов и порохового дыма. Противогаз, или респиратор входили в стандартное снаряжение экипажа. И хотя в сражении на реке Сомме из-за малого количества танков фронт не удалось прорвать окончательно, но боевая машина показала свои возможности, да и психологическое воздействие на германскую пехоту было огромным. Также стало ясно, что за танками, как видом боевой техники, большое будущее. 

В 1930 году был проведен первый международный матч по бриджу. 

В 1949 году Конрад Аденауэр стал первым канцлером ФРГ. 

15 сентября 1971 года – день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний. Это – День рождения международной экологической организации «Гринпис» («Зеленый мир»). Основатели «Гринпис» – Бен Мэткаф и Дэвид Фрейзер Мак Таггарт. До того, как основать «Гринпис», Бен возглавлял PR-агентство, а Таггарт занимался бизнесом в Канаде. В 1971 году небольшая группа экологов «объявила войну» американскому правительству, проводившему ядерные испытания на острове Амчитка (Аляска) – это была первая организованная природоохранная акция протеста. Именно у членов этой группы во главе с Беном Мэткафом и Дэвидом Таггартом вскоре возникла идея создания экологической организации «Гринпис». Дэвид Фрейзер Мак Таггарт с 1979 по 1991 годы был бессменным президентом «Гринпис», а в последние годы являлся почетным президентом организации (он погиб в автокатастрофе в марте 2001 года). За время своего существования «Гринпис» вырос из группы энтузиастов в мощную международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Финансируется организация и ее отделения исключительно за счет добровольных пожертвований. Главным руководящим органом является Совет «Гринпис», состоящий из представителей всех офисов организации, которые существуют более чем в 40 странах мира. 

В 1981 году в Альберте (Канада) был открыт самый большой в мире торговый центр площадью 483 тысячи квадратных метров. 

В 1997 году был зарегистрирован домен Google.com. 

В 2001 году Алессандро Занарди, управляя болидом серии Championship Auto Racing Teams (CART) на трассе в Германии, потерпел серьезную аварию, в результате которой ему, впоследствии, были ампутированы обе ноги ниже колена. 

В 2008 году банк Lehman Brothers подал заявку на банкротство, что стало началом мирового экономического кризиса.

Какой сегодня церковный праздник

Церковь память святого мученика Мамонтия, его отца Федота и матери Руфины / фото ua.depositphotos.com

Православная церковь 15 сентября чтит память святого мученика Мамонтия, его отца Федота и матери Руфины. В народе день называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, его считали покровителем овец, коров и коз. В этот день было принято помогать своим близким или друзьям, если они об этом просят. 

Что сегодня нельзя делать

В этот день лучше отказаться от молочных продуктов. Нельзя бездельничать, ныть и жаловаться. 

Приметы на 15 сентября    

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в Украине

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- низкие облака – к ненастью;

- безветренно – осень будет ясной и теплой.

15 сентября именины 

Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая и Ксении.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная