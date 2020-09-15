15 сентября - 258-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 107 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 сентября Юлианского календаря.

Какой праздник 15 сентября 2020

В этот день мир отмечает День свободных денег, Международный день точки, День рождения экологической организации Greenpeace, Международный день демократии и Всемирный день борьбы с лимфомами.

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В США - День IT-профессионалов, День «Будь готов», День пасты «Лингвини», День мятного ликера, День фетровой шляпы, в Беларуси - День библиотек, в Индии - День инженера, в Нидерландах - День принца, в Гондурасе, Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре, Никарагуа - День независимости, в Азербайджане - День знаний, в Мексике - День памяти долоресского призыва к революции, в Британии - День битвы за Британию, в Таиланде - День Силпы Бхирасри.

Памятные даты 15 сентября, годовщины и события

В 1830 году в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге: из Ливерпуля в Манчестер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50-километровой магистрали отправились восемь железнодорожных вагонов. Акционерное общество «Liverpool & Manchester Railroad Company» назначило техническим руководителем проекта Джорджа Стефенсона, изобретателя паровоза, который не только сконструировал машины, которые выиграли в открытом конкурсе право обслуживать новую дорогу, но и проложил саму магистраль, по «грузоподъемности и выносливости» признанную знатоками – шедевром дорожного строительства. Ширина колеи, выбранная Стефенсоном, во всех странах до сих пор считается стандартной. Поезда развивали скорость до 30 км/ч, пассажиры были в восторге. Церемония открытия железной дороги стала очень важным событием государственного масштаба. На ней присутствовали многие члены правительства, включая премьер-министра герцога Веллингтона. С этого дня в Великобритании, а затем и во всем мире началась бурная эпоха развития сети железных дорог.

В 1874 году в швейцарском Берне открылся международный почтовый конгресс, на котором собрались представители 22 стран с целью выработать правила, регулирующие обмен почтой между государствами. В октябре ими был подписан договор о создании Всемирного почтового союза.

В 1917 году был выпущен первый номер журнала «Форбс».

15 сентября 1916 года впервые в мире была проведена танковая атака, в которой было задействовано 49 боевых машин модели Mk.1. Это произошло в ходе крупномасштабной наступательной операции англо-французских войск против германских соединений во время Первой мировой войны в битве у деревни Флер близ реки Соммы. Но из-за низкой технической надежности этих танков в атаке участвовало только 18 боевых машин, остальные вышли из строя из-за неполадок или застряли в болоте. Тем не менее, участвовавшие в сражении танки смогли продвинуться вглубь обороны на 5 км за 5 часов. Причем потери англичан в этой наступательной операции оказались в 20 раз меньше обычных. Первый опытный образец танка был построен в Британии годом раньше (в 1915 году) и назывался «Little Willie». А окончательно первая боевая модель танка была готова в 1916 году, когда прошла испытания, и первый заказ британской армии на 100 машин поступил в производство. Это был танк Mk.1, выпускавшийся в двух модификациях – «Female» (только с пулемётным вооружением) и «Male» (с пулемётом и двумя 57-мм пушками). Танк двигался со скоростью 6 км/ч, преодолевал проволочные заграждения и траншеи. Броня толщиной 6-10 мм держала попадания пуль и осколков, но не могла выдерживать прямого попадания снаряда. Танк весом почти 30 тонн и длиной около 10 метров не имел машинного отделения. Экипаж, состоящий из 8 человек, и двигатель находились в одном корпусе, где температура поднималась до 50 градусов. Люди теряли сознание от выхлопных газов и порохового дыма. Противогаз, или респиратор входили в стандартное снаряжение экипажа. И хотя в сражении на реке Сомме из-за малого количества танков фронт не удалось прорвать окончательно, но боевая машина показала свои возможности, да и психологическое воздействие на германскую пехоту было огромным. Также стало ясно, что за танками, как видом боевой техники, большое будущее.

В 1930 году был проведен первый международный матч по бриджу.

В 1949 году Конрад Аденауэр стал первым канцлером ФРГ.

15 сентября 1971 года – день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний. Это – День рождения международной экологической организации «Гринпис» («Зеленый мир»). Основатели «Гринпис» – Бен Мэткаф и Дэвид Фрейзер Мак Таггарт. До того, как основать «Гринпис», Бен возглавлял PR-агентство, а Таггарт занимался бизнесом в Канаде. В 1971 году небольшая группа экологов «объявила войну» американскому правительству, проводившему ядерные испытания на острове Амчитка (Аляска) – это была первая организованная природоохранная акция протеста. Именно у членов этой группы во главе с Беном Мэткафом и Дэвидом Таггартом вскоре возникла идея создания экологической организации «Гринпис». Дэвид Фрейзер Мак Таггарт с 1979 по 1991 годы был бессменным президентом «Гринпис», а в последние годы являлся почетным президентом организации (он погиб в автокатастрофе в марте 2001 года). За время своего существования «Гринпис» вырос из группы энтузиастов в мощную международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Финансируется организация и ее отделения исключительно за счет добровольных пожертвований. Главным руководящим органом является Совет «Гринпис», состоящий из представителей всех офисов организации, которые существуют более чем в 40 странах мира.

В 1981 году в Альберте (Канада) был открыт самый большой в мире торговый центр площадью 483 тысячи квадратных метров.

В 1997 году был зарегистрирован домен Google.com.

В 2001 году Алессандро Занарди, управляя болидом серии Championship Auto Racing Teams (CART) на трассе в Германии, потерпел серьезную аварию, в результате которой ему, впоследствии, были ампутированы обе ноги ниже колена.

В 2008 году банк Lehman Brothers подал заявку на банкротство, что стало началом мирового экономического кризиса.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 сентября чтит память святого мученика Мамонтия, его отца Федота и матери Руфины. В народе день называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, его считали покровителем овец, коров и коз. В этот день было принято помогать своим близким или друзьям, если они об этом просят.

Что сегодня нельзя делать

В этот день лучше отказаться от молочных продуктов. Нельзя бездельничать, ныть и жаловаться.

Приметы на 15 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- низкие облака – к ненастью;

- безветренно – осень будет ясной и теплой.

15 сентября именины

Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая и Ксении.

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Автор: Нана Черная