В этот день наши предки отмечали старинный славянский праздник - день Берегини. Считалось, что именно она породила всё живое на Земле.

Берегиня защищает людей от бед, но не всех, а только лишь тех, кто живет по совести и не нарушает законов природы. Пращуры верили, что именно она создала всех духов и земные богатства, а затем подарила их людям.

В её образе нет никакого негатива. Она - не богиня, которая может и похвалить, и наказать за проступок. Максимум, что сделает Берегиня - это откажет в помощи, если человек провинился.

Берегиню часто отождествляли с березой или плакучей ивой, иногда даже изображали матушку в образах этих деревьев.

Некоторые исследователи полагают, что также Берегинями называли русалок - “береговых дев”. Это, кстати, объясняет, почему Берегиня так часто помогала рыбакам и охраняла всех тех, кто живет у берега какого-либо водоема.

Народный праздник 15 июля - традиции

Наши предки в этот день обращались к Берегине, чтобы она помогла собрать хороший урожай хлеба и спасла семью от голода. Однако, работать в этот день на поле было нельзя, как и в любой из славянских праздников.

Читайте такжеИменины 15 июля: какое имя дать ребенку и у кого День ангелаТак как береза и плакучая ива считаются образами Берегини, 15 июля этим деревьям воздавали особые почести. Юные девы и женщины, желая проявить уважение к богине, выходили за пределы села, находили березку или иву, кланялись ей и просили счастья в любви, мира в доме, благополучия и защиты от врагов. Прародители знали, что 15 июля Берегиня готова помочь всем страждущим.

Славяне соблюдали и ещё одну интересную традицию - расстилали на утренней росе рушник, а потом обтирались им. Все знали, что утренняя роса обладает особыми целебными свойствами. А вот та, что собрана в определенный день, например, на Ивана Купала - даже магическими. После обтирания рушники сушили на березах - деревья забирали из ткани собранный негатив и заряжали рушник силой Берегини.

Позже эти же рушники, напитанные Высшей силой, использовали, как средство от порчи и сглаза.

День Берегини - обряды и заговоры

Многие девушки в этот день пытались приворожить возлюбленного. Для этого они находили маленькую веточку березы и прятали ее под порог дома возлюбленного. После того, как он через нее переступит, веточку тайно забирали, прятали в сухое место и приговаривали: "Как этот прут сохнет, так пусть и он (называлось имя юноши) от любви ко мне сохнет".

Приметы 15 июля

Если на деревьях можно было заметить пожелтевшие листочки, осень и зима будут ранними.

В лесу много ягод - зима будет морозной.

Родившиеся 15 июля женщины становятся хорошими матерями и женами, а мужчины обладают упрямством и выносливостью.

Хорошо видно, как плещется сазан – к солнечным и теплым дням.

Если в праздник Берегини выйти в поле, умыться родниковой водой и растереться вышитым полотенцем, то можно вернуть утраченное здоровье и возобновить душевные силы.

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Автор: Кристина Кащавцева