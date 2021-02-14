14 февраля - 45-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 320 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 14 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День святого Валентина или День всех влюбленных, Международный день чудаков-одиночек, День компьютерщика и программиста, Международный день дарения книг, День влюбленных в библиотеку, Всемирный день исцеления звуком, День рождения французского языка, Всемирный день брака, Праздник пробуждения жизненных сил, Воскресенье аутизма.

Читайте такжеСретение Господне: что означает праздник, традиции и приметы дняВ Украине - День войск радиационной, химической и биологической защиты, День компьютерщика, в Германии - День психически больных людей, в Индии - День поклонения родителям, в США - День Фредерика Дугласа, День донора органов, День осведомленности о краже домашних животных, День колеса обозрения, Мужской день, День шоколадных конфет с кремом, в Италии - Битва апельсинов, в Дании, Норвегии – Масленица, в Болгарии - Праздник виноградарей, в Норвегии - День матери, в Бразилии - Карнавальное воскресенье, в Польше - День больных эпилепсией, День Лиги женщин-избирательниц.

Памятные даты 14 февраля, годовщины и события

14 февраля 842 года - День рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый принесли Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке.

14 февраля 1349 года – «Черная смерть»: по обвинению в распространении чумы в Страсбурге было убито около 2000 евреев, из них 900 сожжены заживо. Казимир III предоставил убежище уцелевшим евреям в Польше.

В 1779 году жителями Гавайских островов был убит знаменитый мореплаватель Джеймс Кук.

В 1876 году в США Александр Грэхем Белл получил патент, описывающий «метод и аппарат… для передачи речи и других звуков по телеграфу… с помощью электрических волн». Фактически речь шла о телефоне.

В 1903 году было создано Министерство торговли США.

В 1907 году была основана Львовская галерея искусств.

В 1929 году произошла бойня в Чикаго. Это была расправа итальянских мафиози из группировки Аль Капоне с членами конкурирующей ирландской группировки Багса Морана, в результате которой было застрелено семь человек. Все происходило во время действия «сухого закона» в США.

В 1933 году в Париже открылась первая телефонная служба точного времени.

В 1949 году впервые собрался Кнессет, парламент Израиля.

В 1961 году был открыт 103-й элемент, лоуренсий.

В 2003 году в возрасте 6,5 лет умерла клонированная овца Долли.

В 2005 году был создан сервис YouTube.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 февраля чтит память Святого Трифона, покровителя семьи. В прошлые времена в этот день молодожены устраивали свадьбы и гуляния, так как скоро наступит Великий пост.

Что сегодня нельзя делать

Не дарите острые предметы, часы, тапочки, полотенца, жемчуг, зеркала, шарфы и нижнее белье. Не проводите день в одиночестве - соберитесь с друзьями. Это шанс с кем-то значимым для вас познакомиться.

Приметы на 14 февраля

Читайте такжеПраздники в феврале: какие даты будут отмечать украинцы в третий месяц зимыИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- звездопад - весна будет теплой;

- какая погода сегодня – такой она будет весной;

- звездное и ясное небо – весна будет поздней.

14 февраля именины

Именины у Петра, Трифона, Николая, Василия и Давида.

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Автор: Нана Черная