13 июня - 164-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 201 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 31 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 13 июня 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения булавки, День святого Антония - покровителя влюбленных, животных и всех отчаявшихся, День швейной машинки, Международный день натуриста (День нудиста), День магических кругов, Международный день метания топора, День расового единства, Международный день распространения информации об альбинизме, Всемирный день бамии, Всемирный день софтбола.

В Украине - День работников легкой промышленности, в США - День осведомленности о насилии в отношении женщин и детей, День осведомлённости детей об американской многонациональности, День «случайного света», Фестиваль африканской диаспоры, День любителей кексов, День детей, День сорняков в саду, День кухонного недотепы, в Израиле – Шавуот, в Люксембурге - День матери, в Канаде - День рек, в Аргентине - День писателя, в Бельгии, Австрии - День отца, в Венгрии - День изобретателей, в Польше - День военной жандармерии.

Памятные даты 13 июня, годовщины и события

В 1782 году в Швейцарии был зафиксирован последний известный случай казни за колдовство, казнена была «ведьма» Анна Гельди.

Читайте такжеДень отца 2021: какого числа отмечают, история и особенности праздникаВ 1825 году нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. История такова – Ханту нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого - пластинчатый замочек для кончика иглы. Он сразу продал права на свое изобретение за 400 долларов. Хотя, идея Ханта была не новой, безопасную булавку придумали еще задолго до него. Они использовались в древности как застежки для различных видов одежды. Позднее булавки были вытеснены пуговицами. После своего возрождения в 19 веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве. И до сих пор она востребована.

В 1892 году в Киеве был пущен первый в Российской империи, которая на то время держала в своих жестких руках Украину, электрический трамвай. В дореволюционное и довоенное время трамвайная сеть развивалась бурными темпами. Но даже несмотря на появление в 1930-х годах троллейбуса и автобуса, трамвай все равно был на первом месте по развитости сети и пассажиропотоку. В 1975 году протяженность трамвайных линий в Киеве составила 271 км, количество вагонов - 810, себестоимость перевозки одного пассажира - 3,7 коп (при стоимости билета 3 коп). 30 декабря 1978 года в Киеве была открыта первая в бывшем СССР линия скоростного трамвая.

В 1920 году Почтовой службой США было принято правило, запрещающее отправку детей посылками.

В 1920 году в Женеве открылся первый международный Конгресс феминисток.

В 1941 году в ночь с 13 на 14 июня в Латвии, Литве и Эстонии, недавно включенных в состав СССР, началась массовая депортация семьями людей в Сибирь.

В 1942 году президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических служб, позже ставшего ЦРУ.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеВыходные в июне 2021: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц летаПравославная церковь 13 июня чтит память двух святых: апостола от 70-ти Ерма (Ермия) Далматского, епископа, и мученика Ермия Команского. В народе день назвали Еремей Бобовник, или Еремей Распрягальник. Название «бобовник» праздник получил за то, что в этот день было принято сажать бобовые, а «распрягальник» – за то, что в это время заканчивался сев, и крестьяне «отпускали на отдых» коней.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит планировать длительные поездки и важные дела. Еще нежелательно ходить в поле и лес.

Приметы на 13 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром туман - будет много грибов;

- роса обильная - к ясной погоде;

- день ненастный - зима будет суровой;

- чем дольше идет дождь, тем скуднее будет урожай;

- ночь теплая - к хорошему урожаю овощей;

- пауки плетут паутину - к ясным дням.

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Автор: Нана Черная