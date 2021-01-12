12 января – 12-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 353 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 12 января 2021

В этот день в мире отмечаются День похищений, День посадки внутреннего дерева и День «Работай усерднее».

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральВ США - День горячего чая, Праздник изумительных диких мужчин, День поцелуя рыжих, День поэзии на работе, День курицы в соусе карри, День марципана, День «Придерживайтесь своего новогоднего решения», День магазина путешествий, в Алжире - Берберский Новый год, в Индии - День молодежи, в Туркменистане - День памяти, в Танзании - День Занзибарской революции.

Памятные даты 12 января, годовщины и события

В 1932 году 12 января Хэтти Кэрэуэй, демократ из Арканзаса, стала первой женщиной-сенатором.

В 1967 году впервые в мире был крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд. Он был профессором психологии Калифорнийского университета, специалистом в области профессиональной ориентации. С 1930 по 1956 годы он написал и опубликовал ряд книг по вопросам профессиональных консультаций. Страдая от неизлечимого рака почек, Бедфорд в 1965 году откликнулся на предложение специалистов по крионированию - бесплатно подвергнуть заморозке тело первого добровольца, его кандидатура была утверждена. Крионирование произошло в городе Глендейл, Калифорния 12 января 1967 года. По завещанию Бедфорда 100 тысяч долларов отошло на дальнейшие исследования в области крионики. Но к 1973 году хранение и перевозка первого пациента обошлись уже в 2,5 раза больше этой суммы. Главным фактором, сделавшим возможным дальнейшее сохранение Бедфорда, стали его родственники — жена Руби и сын Норман Бедфорд. Тело Бедфорда было заморожено спустя несколько часов после его смерти. По сравнению с современными препаратами, используемые крионическими организациями, использование криопротекторов в случае Бедфорда было примитивным. Тело Бедфорда было пропитано защитным раствором диметилсульфоксида, а затем постепенно охлаждено сухим льдом до температуры -79 °C. Через несколько дней он был помещен на постоянное хранение в жидкий азот. Через 6 дней после крионирования он был помещен в Криоучреждение социальной защиты Эдварда Хоупа в Финиксе, Аризона. Примерно через два года Бедфорда снова пришлось перевезти - на этот раз в хранилище компании Galiso, Inc., производителя криогенного оборудования в Южной Калифорнии. Он был перемещен в новый дьюар. В 1973 году тело было вывезено из этого учреждения в крионическую компанию Trans Time, возле Беркли (Калифорния) и оставалось там до 1977 года, после чего было отдано сыну Бедфорда. До 1981 года семья хранила тело Бедфорда в жидком азоте в Южной Калифорнии. Впоследствии тело было перевезено в крионическую организацию Alcor Life Extension Foundation, где и остается до сегодняшнего времени. 25 мая 1991 года Джеймс Бедфорд был перемещен из запаянной криокапсулы Galiso в стандартный четырехместный криостат Alcor. Во время переноса тело Джеймса Бедфорда было помещено в открытую ванну, заполненную жидким азотом, для поверхностного осмотра. Более 21 года оно было скрыто от глаз человека. За это время Бедфорд перенес множество перевозок, контейнер много раз переходил из рук в руки. Однако осмотр показал, что тело сохранилось без изменений, и за время хранения температура ни разу не поднималась выше минус 70 °C.

12 января 1998 года в Париже в дополнение к Европейской Конвенции о защите прав человека был подписан Протокол о запрете клонирования человека. В подписании приняли участие 19 стран - Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Люксембург, Молдова, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Македония и Турция.

В 2004 году крупнейшее в мире круизное судно «Queen Mary 2» совершило свое первое плавание через Атлантический океан.

В 2010 году на Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 января чтит память Анисии Солунской. Другие названия праздника: «Анисья», «День Анисии Желудочницы», «Порезуха», «Анисьи зимние».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя заниматься рукоделием: вязать, прясть, вышивать, шить. Также запрещено принимать подарок от незнакомого человека. На Анисии ни в коем случае нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге - накличете беду.

Приметы на 12 января

Читайте такжеЦерковные праздники в январе 2021: православный календарь на месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- ветер южный - год будет урожайным, а лето – теплым;

- идет снег – лето будет дождливым;

- воробьи громко чирикают - к оттепели.

12 января именины

Именины у Ирины, Марии, Тимона, Давида и Иосифа.

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Автор: Нана Черная