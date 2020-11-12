12 ноября - 316-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 49 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 октября Юлианского календаря.

Какой праздник 12 ноября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день курицы, Всемирный день качества, День специалиста по безопасности, Всемирный день борьбы с пневмонией, Всемирный день юзабилити, Международный день вина «Темпранильо».

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В США - День пиццы со всем подряд, кроме анчоусов, День «Счастливого часа», в Индонезии - День здоровья, День отца, в Монголии - День гордости, в Тайване - День культурного ренессанса (День врача), в Азербайджане - День Конституции.

Памятные даты 12 ноября, годовщины и события

12 ноября 1717 года немецкий алхимик, врач, механик и легендарный мошенник-авантюрист Иоганн Эрнст Элиас Бесслер-Орфиреус (1680–1745) в присутствии известных физиков продемонстрировал своему покровителю ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому (1670–1730) изобретенный им «вечный двигатель». Все было обставлено очень солидно. Бесслер-Орфиреус запустил свое «изобретение». После запуска машины ее заперли, а проверив через две недели, убедились, что колесо двигателя вращается с прежней скоростью. Через два месяца проверку повторили. Колесо по-прежнему вращалось, а скорость не снизилась ни на оборот. Когда об этом узнала широкая общественность – слава Орфиреуса прогремела по всей Европе. Но секрет своего устройства он тщательно скрывал. Свой «вечный двигатель» изобретатель хотел продать за сто тысяч талеров (около двух с половиной миллионов долларов по современному курсу) и никому не соглашался раскрыть секрет изобретения до продажи. При малейшем подозрении, при малейшем намеке на то, что секрет хотят похитить, Иоганн Бесслер уничтожал чертежи и прототипы и переезжал в другой город. Немудрено, что многие считали его мошенником или безумцем. За семь лет активных экспериментов (1712–1719) Бесслер построил более трехсот прототипов двух моделей «вечного двигателя». В первых прототипах колесо вращалось только в одну сторону, и, чтобы его остановить, требовалось приложить значительные усилия, в поздних - вал мог крутиться в любом направлении и останавливался довольно легко. Любая из конструкций Бесслера не просто находилась на энергетическом самообеспечении. Энергии хватало и на то, чтобы выполнять какую-нибудь работу: например, поднимать тяжести. В 1727 году его служанка заявила, что все механизмы Бесслера приводились в движение вручную. Позднее ее показания были признаны недостоверными, но репутация изобретателя была безвозвратно загублена. В последующие годы все попытки изобретателя продать свое творение, замаскировав его под более привычные для обывателя устройства, успеха не имели. Был ли Бесслер мошенником, гениальным инженером или безумцем, уже не узнать. Принципы действия его двигателей точно не известны. Тем не менее, и сегодня многие верят, что Иоганну Бесслеру удалось в начале восемнадцатого века построить «вечный двигатель», тайна которого канула в Лету.

В 1784 году в Оксфорде поднялся в воздух на шарльере - так называли аэростаты с оболочками, наполненными водородом, - Джеймс Садлер. Он стал первым английским аэронавтом.

В 1847 году состоялась первая общественная демонстрация использования хлороформа как анестезирующего вещества. Это сделал ученый Джеймс Симпсон из университета Эдинбурга.

В 1859 году в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые показал номер на воздушной трапеции.

В 1910 году был зафиксирован первый кинотрюк - каскадер прыгнул в Гудзон из горящего воздушного шара.

В 1933 году была опубликована первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища.

В 1952 году на семиметровом шлюпе «Фелисити Энн» отправилась в плавание Энн Дэвисон - первая женщина, которая сможет в одиночку пересечь Атлантический океан.

В 1957 году в Великобритании «Управление почт и телеграфа» объявило о планах введения почтовых индексов.

В 1980 году американская автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1», отправленная в космос 5 сентября 1977 года, пересекла орбиту Сатурна, проходя от него на расстоянии 124 000 км и в 4500 км от его спутника Титана.

В 1989 году состоялся полет первого вертолета, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека - «Да Винчи III».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 ноября чтит память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры - мученицы Зиновии. Другие названия праздника: «3иновий», «День Зиновия», «Синицын день», «Синичкин день».

Что сегодня нельзя делать

Постарайтесь не держать зла на людей. В этот день следует все простить. Также нельзя ругаться, иначе останетесь без удачи. Не отказывайте людям, если у вас попросили соли.

Приметы на 12 ноября

Читайте такжеРождественский пост 2020: когда начинается, что нельзя есть и делатьИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- синички стаей прилетели к дому – ждите мороза;

- с неба сыпется крупа – скоро ударит сильный мороз;

- птицы кору деревьев клюют – к дождю и сырости.

12 ноября именины

Именины у Артёма, Анастасии, Степана, Елены, Александра и Максима.

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Автор: Нана Черная