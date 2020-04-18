Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: как проходит церемония

В этом году в связи с пандемией коронавируса церемония пройдет без паломников, однако за действом можно наблюдать онлайн.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме накануне православной Пасхи является большим событием для верующих. Происходит это ежегодно в Иерусалимском храме Гроба Господнего (Воскресения) в Великую субботу, которая в 2020 году приходится на 18 апреля.

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Благодатный огонь в переводе с греческого означает Святой свет. Так называется огонь в пасхальный церемонии выноса зажженных свечей из Гроба Господня (кувуклии). Чин схождения огня осуществляет в часовне Гроба Господня Иерусалимский патриарх.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, а свойство огня и света – освещать темноту. Его появление в канун Пасхи по молитвам патриарха, духовенства и паломников называют "чудом схождения Благодатного огня".

История чуда схождения Благодатного огня

Первым свидетелем схождения огня был апостол Петр. По церковному преданию, апостол Петр увидел, как свет осветил Гроб Господень вскоре после воскресения Иисуса Христа.

Таким образом, вынесение огня в Иерусалиме символизирует выход из Гроба Света Истинного" – воскресшего Спасителя Иисуса Христа. В храме Гроба Господня благодатный огонь появляется уже не первое тысячелетие.

По поверью, если огонь не сойдет, мир ждет трагедия. Впрочем, традиционно ежегодно священники выносят из кувуклии горящий ворох надежды.

Благодатный огонь: как появляется Святой свет

Церковная церемония (литания) Благодатного огня начинается приблизительно за сутки до начала Пасхи. В Храме Гроба Господня начинают собираться паломники, желающие своими глазами увидеть схождение Святого света.

Чин принятия Благодатного огня начинается в 12 часов дня и включает в себя три этапа: крестный ход, вход Иерусалимского патриарха в кувуклию Гроба Господня и молитва патриарха о схождении огня.

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Так, после молитвы патриарх Иерусалимский принимает свечи и входит в кувуклию – все светильники и лампады в храме на тот момент погашены. На Гробе Господнем патриарх коленопреклоненно молится. В абсолютной тишине внезапно начинают появляться голубые и белые огненные вспышки, свидетельством чего является множество фотоснимков. У самого патриарха чудесным образом загораются свечи, а в храме погашенные лампады и светильники. Патриарх выходит из кувуклии, благословляет собравшихся и раздает Благодатный огонь. А делегации из разных стран развезут лампады с Благодатным огнем во все уголки мира, в частности, доставляют его и в Украину.

Особенности церемонии в 2020 году

В связи с объявленным из-за эпидемии коронавируса карантином церемония схождения Благодатного огня в этом году несколько изменится. В частности, она будет проходить без паломников и с ограниченным числом участников церемонии. Однако на весь мир будет осуществляться трансляция из храма, потому схождение Святого света можно будет наблюдать онлайн.