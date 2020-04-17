17 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

17 апреля – 107-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 258 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 17 апреля 2020

В этот день мир отмечает Международный день кофе, Международный день Ford Mustang, Всемирный день винограда «Мальбек» и Всемирный день гемофилии.

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Памятные даты 17 апреля, годовщины и события

В 1492 году Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию.

В 1521 году Мартин Лютер - христианский богослов, ведущий переводчик Библии на немецкий язык, его именем названо одно из направлений протестантизма - лютеранство, один из создателей немецкого литературного языка - был отлучен от лона Римской Католической Церкви за отказ отречься от своей ереси.

В 1610 году английский исследователь Генри Гудзон отправился в плавание, в котором открыл Гудзонов залив.

В 1856 году город Квебек был провозглашен столицей Канады.

В 1869 году Фридрих Вильгельм Ницше - немецкий мыслитель, филолог, композитор, поэт - был лишен прусского подданства: впредь он не имел никакого гражданства.

Читайте такжеДень Святой Троицы 2020: когда отмечают Зеленые праздникиВ 1875 году полковник британских войск в Индии Невилл Чемберлен придумал бильярдную игру «снукер».

В 1913 году Густав Хэмел осуществил первый беспосадочный авиаполет между Англией и Германией на военном моноплане «Блерио XI». Расстояние от Дувра до Кельна он преодолел за 4 часа 18 минут.

В 1924 году была основана голливудская киностудия «Metro-Goldwyn-Mayer».

В 1964 году стартовал выпуск компанией Ford Motor Company автомобиля Ford Mustang.

В 1970 году легендарный «битл» Пол Маккартни издал первый сольный альбом «McCartney».

В 1980 году Южная Родезия стала Зимбабве.

В 1982 году английская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой, признав новый Конституционный акт страны.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 апреля чтит память преподобного Певца Иосифа. Певцом его назвали в народе, потому что в этот день начинал петь сверчок и журавль. Считалось, что с прилетом птиц окончательно начинается летняя погода. Еще день называли Ольховые смотрины. Принято было оказывать особые почести ольхе, поскольку считали, что это дерево обладает целебными свойствами. Обычно на Иосифа появлялись ольховые «сережки», обладающие целебными свойствами.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя много физически работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Приметы на 17 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- восход солнца золотисто-розовый - погода в ближайшее время будет хорошей;

- береза распустилась раньше ольхи - лето будет засушливым;

- ольха усыпана сережками - жди богатого урожая овса;

- дождь - весна будет ненастной, с большим количеством осадков;

- много березового сока - летом будет дождливым.

17 апреля именины

Именины у Георгия, Иосифа, Зосимы, Ивана, Николая и Марии.