День Святой Троицы 2020: когда отмечают Зеленые праздники

Дата Троицы каждый год меняется и зависит от Пасхи. В этом году ее будут праздновать в июне.

Троица – один из двенадцати главных православных церковных праздников. Он прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

День Святой Троицы еще называют Зелеными праздниками или Пятидесятницей.

Когда празднуют Троицу в 2020 году

Праздник Троицы неразрывно связан с Пасхой, а значит, не имеет постоянной даты. Ежегодно он отмечается в воскресенье, на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Поэтому у православных христиан этот праздник имеет еще одно название – Пятидесятница.

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Поскольку Пасха в 2020 году отмечается 19 апреля, то у Святой Троицы дата празднования приходится на воскресенье, 7 июня.

В католической церкви, в отличие от православной, празднование Пятидесятницы и Троицы разделено. Так, у христиан западного обряда день Святой Троицы отмечают в следующее воскресенье за Пятидесятницей. В 2020 году они будут праздновать Троицу также 7 июня – это один из редких случаев, когда совпадают даты праздников у католиков и православных.

Троица: что известно о празднике

Впервые решили отпраздновать Троицу апостолы, которые были учениками Иисуса Христа. Этим праздничным днем апостолы хотели увековечить великое событие – сошествие на них и Деву Марию Святого Духа. Название праздника означает единство Святого Духа, Бога-отца и Бога-сына.

Произошло это на пятидесятый день после Воскресения Господня. По библейскому преданию, во время молитвы в Сионской горнице на Матерь Божию и апостолов сошел Святой Дух в виде благодатного огня. После этого апостолы внезапно научились исцелять и пророчествовать, а также заговорили на разных языках, чтобы проповедовать учение Христа для народов мира.

Традиции Троицы

На Троицу христиане украшают свои дома ветвями деревьев и душистыми травами, которые символизируют возрождение всего живого на земле. Верующие в этот день посещают праздничную службу в церкви.

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В день Святой Троицы после службы принято посещать или приглашать в гости близких родственников и друзей, дарить подарки. Поэтому перед Зелеными праздниками хозяйки проводят генеральную уборку в доме и во дворе. Они готовят праздничные угощения, в частности пекут хлеб или каравай, чтобы порадовать своих гостей самыми разнообразными блюдами.

После праздничного обеда обычно устраивались народные гуляния.

Народные целители в этот день идут собирать травы. Они верят, что природа наделяет их особыми чудодейственными свойствами.