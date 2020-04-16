16 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 16 апреля 2020
В этот день мир отмечает День Чарли Чаплина и Всемирный день голоса.
Читайте такжеИменины в мае: Дни ангела мужчин и женщин в последнем месяце весныВ США празднуют День пижамы на работе, День «Дай пять», День грибов, День библиотекаря, День яиц «Бенедикт», День пожеланий для системы здравоохранения, в Венгрии - День памяти жертв холокоста, в Болгарии - День Конституции, или День юриста, в Армении - День работника полиции.
Памятные даты 16 апреля, годовщины и события
В 1705 году английская королева Анна произвела величайшего ученого Исаака Ньютона в рыцари.
В 1863 году во Франции была спущена на воду «Plongeur» («Ныряльщик») - самая большая подводная лодка XIX века.
В 1871 году Берлин был провозглашен столицей Германии.
В 1887 году в Канаде между озерами Эри и Онтарио был открыт для навигации канал Велланд.
В 1889 году в Одессе был открыт памятник Пушкину.
Читайте такжеЧтобы кулич удался: когда нужно печь сдобу на ПасхуВ 1912 году американка Гарриет Куимби стала первой женщиной, перелетевшей через Ла-Манш на самолете.
В 1913 году стартовала гонка на Кубок морской авиации Жака Шнейдера.
В 1943 году Альберт Хофманн - швейцарский химик и литератор - открыл психотропные свойства ЛСД. Его называют «отцом» этого психотропного вещества.
В 1948 году 16 западноевропейских стран и западные оккупационные зоны Германии заключили международное соглашение о европейском экономическом сотрудничестве в рамках «плана Маршалла».
В 1964 году американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.
В 1966 году впервые в Израиле начала продаваться «Кока-Кола».
В 2003 году японская телефонная корпорация NTT объявила о намерении ликвидировать в течение года почти 100 тысяч телефонов-автоматов, установленных в общественных местах. Причиной такого шага стало стремительное распространение в стране мобильной связи.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 16 апреля чтит память преподобного Никиты Исповедника. В народе день называют Никитин, или праздником рыболовов. Даже в наши дни староверы бросают в водоемы хлеб, табак, «сдабривают» воду вином и подсолнечным маслом.
Что сегодня нельзя делать
Не решайте никаких финансовых вопросов, не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг. Не стоит вышивать или шить - может ухудшиться зрение.
Приметы на 16 апреля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- долгое раскаты грома - ждите непогоды на несколько дней вперед;
- дождь – весна будет поздней и облачной.
16 апреля именины
Именины у Никиты и Феодосии.