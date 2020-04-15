Чтобы кулич удался: когда нужно печь сдобу на Пасху

Готовить традиционные пасхальные вкусности следует за несколько дней до главного христианского праздника.

Все христиане с нетерпением ждут наиболее почитаемый, торжественный и радостный праздник богослужебного года – Светлое Христово Воскресение, или Пасху. Церковный календарь еще величает его "праздником праздников и торжеством из торжеств", ведь посвящена Пасха событию, которое является центром всей библейской истории.

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Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении. Праздник отмечается по лунному календарю, поэтому не имеет постоянной даты. В 2020 году Пасха приходится на 19 апреля.

Неотъемлемой частью Пасхального праздника является богатый стол, центральное место на котором будут занимать самые вкусные куличи. Кулич – это обрядовая выпечка, которая представляет собой сдобный пасхальный хлеб, оформленный белой глазурью и различными украшениями.

Когда печь пасхальные куличи

Страстная неделя – последняя неделя Великого поста перед Пасхой. Это самая строгая неделя поста, в течение которой верующие готовятся к главному христианскому празднику – Светлой Пасхе Христовой. На этой неделе, в частности, и пекут куличи, а также красят крашанки и разрисовывают писанки.

Согласно канонам церкви, выпекание куличей разрешается в среду и четверг. Большинство верующих предпочитают готовить выпечку в Чистый четверг, который в 2020 году приходится на 16 апреля.

Если по каким-то причинам хозяйка не успела испечь кулич вовремя, сделать это можно в субботу, 18 апреля. Великая суббота – крайний срок для приготовления куличей. Выпечкой лучше заняться с самого утра, ведь процесс этот не такой быстрый.

В какой день нельзя готовить куличи

Строгого запрета на выпекание куличей и оформление писанок и крашанок не существует, однако священнослужители не рекомендуют заниматься приготовлением пищи в пятницу Страстной недели.

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Страстная пятница является днем скорби и печали для христиан. На протяжении всей пятницы принято есть заранее приготовленный хлеб, сырые овощи и фрукты. Этим и объясняется, почему нельзя печь хлеб, а тем более куличи.

Именно пятница является днем страдания, распятия, смерти и погребения Иисуса Христа, поэтому следует отложить все бытовые дела. В храмах в Страстную пятницу идут специальные службы с выносом Плащаницы. Поэтому, в этот день желательно прийти в церковь и помолиться, оставив на время мирские заботы.